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移工職安體感訓練活動　勞工局保障移工工作安全

▲台南市勞工局辦理「移工職安參訪暨體感訓練」活動，透過現場觀摩及親身體驗的訓練模式，加強移工防範職業災害發生的認知能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局辦理「移工職安參訪暨體感訓練」活動，透過現場觀摩及親身體驗的訓練模式，加強移工防範職業災害發生的認知能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

沒有健康、安全就沒有一切，為提升台南市事業單位及移工職業安全衛生知能，降低移工職災發生率、落實「希望家園」理念，11日勞工局與勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心合作辦理「移工職安參訪暨體感訓練」活動，透過現場觀摩及親身體驗的訓練模式，加強移工防範職業災害發生的認知能力。

▲台南市勞工局辦理「移工職安參訪暨體感訓練」活動，透過現場觀摩及親身體驗的訓練模式，加強移工防範職業災害發生的認知能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局自2019年首創開辦「移工職安參訪暨體感訓練活動」，歷年來參與移工皆表示受惠良多，今年持續推動辦理，加強外國人安全衛生認知能力，以達到預防職業災害發生的作用，持續提升整體職業安全衛生水準。

11日前往高雄，參訪由職安署和南科管理局共同打造的「職業安全衛生多體感延伸實境（XR）防災模擬訓練場域」，體驗局限空間、高空工作車、施工架職業災害模擬訓練課程，經由模擬各種安全衛生危害之實際體驗，不僅僅使參訓學員從中學習正確之安全衛生規定與作業安全衛生相關知識，同時特邀南區勞工健康服務中心李俐穎職能治療師講解「工作相關肌肉骨骼與痠痛緩解」自我療癒的方法，期許移工訓後可擔任各該公司之安全衛生種子教官，將所學知識分享給其他移工。

▲台南市勞工局辦理「移工職安參訪暨體感訓練」活動，透過現場觀摩及親身體驗的訓練模式，加強移工防範職業災害發生的認知能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

各單位前來參訓學員都表示本次課程不同於以往，實境體驗的部分讓大家感受更加深刻，課程安排不僅僅增加知識，對於日常的工作當中可能遇到的意外狀況有了更多預防和處理的觀念。

▲台南市勞工局辦理「移工職安參訪暨體感訓練」活動，透過現場觀摩及親身體驗的訓練模式，加強移工防範職業災害發生的認知能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王局長鑫基表示，除了此計畫以外，今年亦首度推動「產業類外國人勞雇安心計畫」，由專業職安衛人員及翻譯到場提供服務，希冀透過各項多元方案，提升本市事業單位及移工之職業安全衛生認知能力，降低職業災害發生率，讓移工可以安心的居住於台南市工作。

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