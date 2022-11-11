　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1天500元！小資女哀嘆外食貴桑桑　網曝平均數字：低於會營養不夠

▲▼錢包,沒錢,窮。（圖／記者劉維榛攝）

▲物價上漲後，小資族三餐外食花費是個負擔。（圖／記者劉維榛攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

近來物價上漲有感，對外食族來說花費變大！就有一名小資女表示，因為工作忙碌沒時間下廚，只能餐餐都吃外食，最近整理發票時算了一下發現，三餐外食真的很貴，一天差不多要花500元，驚呼「真的非常貴」，若是男生可能飆到800元至1000元。話題掀起熱議，有網友提醒，一天吃500還不算貴，「低於這個數字，營養會不夠」。

一名女網友在PTT以「有計算過自己一天三餐的伙食費多少嗎?」為題發文，表示最近2個月因為工作忙碌沒空下廚，三餐都吃外食，整理發票記帳時發現「原來三餐外食真的非常貴」，早餐吃三明治配咖啡要85元，午餐來個125元雞腿便當，晚餐吃炒飯和湯180元，偶爾還要喝手搖飲料，「一天差不多就要500左右」。順此思考，原PO認為，如果男性同事胃口比較好，他們外食費肯定更高，可能要800~1000元左右，這也讓她不禁好奇，「大家的外食費用大概多少呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出掀起討論，不少人認為500元是基本，「這樣一個月才1萬5而已，還好吧」、「三餐外食真的花費比較高」、「以前真的還可以300左右，這兩年直接飆500」、「一天大概500～2000左右，看心情」、「不敢算」；不過有網友警告，別為了省錢忽視健康，「一個月基本一萬五，低於這個數字，營養會不夠」；部分網友則表示飲料才是大魔王，「300左右，少喝飲料可以省很多」、「之前也愛喝手搖飲，現在都自己泡茶喝，省很多」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

►長榮商務艙才吃得到的牛肉麵！6包特價1288元必須囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
胡錦濤「被離場」對話曝！　栗戰書對他說了「這7字」
00878配息出爐！　11／15最後買進日
錯過再等1000年！　台11線111路標人潮擠爆
挖出「6顆喉嚨珍珠」他吸一口喊精神爽！　眾人狂嘔
快訊／妻被開罰他兩度對警大聲　台南法官慘了
他讚陳水扁大選預測「神來之筆」　曝民進黨「將輸2縣市」
快訊／賈永婕弟弟為母財產告舅舅、舅媽　結果出爐
快訊／桃園轎車飆速出事了！18歲男失去心跳　雙向道路封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北藝中心球劇場座椅鍍膜！實測可抗新冠病毒　範圍擴大3劇場

蔡壁如不滿相似度16%被撤學位　德明：非唯一指標「交給專業判斷」

129家選10家競爭白熱化　台中十大伴手禮11／13日揭曉

男大生「狂冒黃色瘤」！醫一看大驚：以前只有老人才有

劇場變法庭！觀眾當法官決定結局　70年代「非法審判」重新上訴

11／6確診者5807人「接觸者可補選3+4」　今起至17日限時補填資料

高雄更狂的來了！今年最大「聖誕光影」　愛河灣試燈搶先看

國光女神「E級巨胸」狂晃20秒！　錄完驚呆：忘記拉拉鍊

1天500元！小資女哀嘆外食貴桑桑　網曝平均數字：低於會營養不夠

快訊／台積電高雄7奈米廠「暫時延後」　高市府回應了

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

兒子睜大萌眼不睡覺！　原民爸跳唱族語歌催眠

黃子韜帶貨爆走「只因可愛杯子沒貨」　突Cue媽媽「買8萬單紙巾」超失控XD

全身黏封箱膠帶扮壁虎　妹子回家一撕痛到狂叫

北藝中心球劇場座椅鍍膜！實測可抗新冠病毒　範圍擴大3劇場

蔡壁如不滿相似度16%被撤學位　德明：非唯一指標「交給專業判斷」

129家選10家競爭白熱化　台中十大伴手禮11／13日揭曉

男大生「狂冒黃色瘤」！醫一看大驚：以前只有老人才有

劇場變法庭！觀眾當法官決定結局　70年代「非法審判」重新上訴

11／6確診者5807人「接觸者可補選3+4」　今起至17日限時補填資料

高雄更狂的來了！今年最大「聖誕光影」　愛河灣試燈搶先看

國光女神「E級巨胸」狂晃20秒！　錄完驚呆：忘記拉拉鍊

1天500元！小資女哀嘆外食貴桑桑　網曝平均數字：低於會營養不夠

快訊／台積電高雄7奈米廠「暫時延後」　高市府回應了

中信兄弟增加2投手赴澳職　王奕凱、林丞軒有望加入

林信吾殺雙警行車紀錄器影片外流　凃二姊怒斥警政署長「雙標」

兩年超過千萬贊助　威德榮獲教育部體育推手獎

卡達世足爭議不斷！工人「連工作7天」每日12小時　薪水還遭拖欠

正妹被騙走1個月租金　當心！租屋社團驚見假房東、假物件

女登北德拉曼山迷路17hrs　獨睡一夜險崩潰「往上走找訊號」獲救

GP125新環保機車「最低42200元入手」！光陽推多重優惠促減排

T1職籃因魔獸爆紅！　蔣淯安：讓世界看見台灣籃球

兇猛大反轉「揚子鱷」水下呆萌探頭　「手比5」立定姿勢曝光

「叛逆」來自於從小被霸凌！堅持為弱勢發聲的劉建國　「下架家族政治」背後的心酸血淚與希望

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

生活熱門新聞

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

無良公關LINE對話後續曝！在群組求救、串供

收面試通知「街景服務救了她」　網怕爆：台灣遍地開花

獨／台積電真來高雄！這大學學生被狂掃

今起「晝暖如夏」上看34℃　下波變天時間曝

千年一遇「13個1」！專家：這動作可轉運又圓滿

妹子訂外送「發票爽中9700元」　點開信箱哭慘！

移工午餐「預算僅40元」　真相驚呆眾人

女友下體飄異味！他愛愛完崩潰「像魚腐臭」

即／唐吉訶德進軍高雄　全台最大店址曝光

資深狗仔揭「陳時中牽手照」外流內幕

雙11網購「2超夯商品」將加收43%稅金！

這4星座愛依賴人！第1名「不黏沒安全感」網搖頭：好累

捐款箱塞滿千鈔！台北男喊謝謝卻被潑冷水

更多熱門

相關新聞

雙11爽搶便宜？超神2網站秒揭真相：歷史價格看光光

雙11爽搶便宜？超神2網站秒揭真相：歷史價格看光光

今天是「年度最大購物節」雙11，許多電商、百貨祭出優惠，吸引消費者瘋搶便宜，或趁機清空購物車，但真的有比較優惠嗎？就有網友熱心推薦超神網站，能針對台灣幾個知名電商平台，直接查詢商品的歷史售價，而超實用資訊也獲得大票鄉民的讚賞。

去墾丁玩「第1餐吃這間店」惹怒女友！PTT罕見不挺

去墾丁玩「第1餐吃這間店」惹怒女友！PTT罕見不挺

絕版美味！網狂推1飲料希望再上市

絕版美味！網狂推1飲料希望再上市

安卓限定！他裝1款APP「10秒錢入帳」

安卓限定！他裝1款APP「10秒錢入帳」

又有阿娘喂掛租！他驚：高雄要沒廖老大了

又有阿娘喂掛租！他驚：高雄要沒廖老大了

關鍵字：

PTT小資族外食

讀者迴響

熱門新聞

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

獨／警紀連爆　數位版「百官行述」百人入鏡

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

魔獸加盟T1傷PLG？黑人吐心聲

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

夫妻買房剛談價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」阻止

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

她穿婚紗嘿咻小王　新郎追八卦驚覺綠了

許維恩1111大婚！王家梁彩排感動大哭

即／魔獸加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝光

晚3天「1000萬」飛了！最慘幸運兒哭整晚

更多

最夯影音

更多
滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」
《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面