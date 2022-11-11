1天500元！小資女哀嘆外食貴桑桑　網曝平均數字：低於會營養不夠

▲物價上漲後，小資族三餐外食花費是個負擔。（圖／記者劉維榛攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

近來物價上漲有感，對外食族來說花費變大！就有一名小資女表示，因為工作忙碌沒時間下廚，只能餐餐都吃外食，最近整理發票時算了一下發現，三餐外食真的很貴，一天差不多要花500元，驚呼「真的非常貴」，若是男生可能飆到800元至1000元。話題掀起熱議，有網友提醒，一天吃500還不算貴，「低於這個數字，營養會不夠」。

一名女網友在PTT以「有計算過自己一天三餐的伙食費多少嗎?」為題發文，表示最近2個月因為工作忙碌沒空下廚，三餐都吃外食，整理發票記帳時發現「原來三餐外食真的非常貴」，早餐吃三明治配咖啡要85元，午餐來個125元雞腿便當，晚餐吃炒飯和湯180元，偶爾還要喝手搖飲料，「一天差不多就要500左右」。順此思考，原PO認為，如果男性同事胃口比較好，他們外食費肯定更高，可能要800~1000元左右，這也讓她不禁好奇，「大家的外食費用大概多少呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出掀起討論，不少人認為500元是基本，「這樣一個月才1萬5而已，還好吧」、「三餐外食真的花費比較高」、「以前真的還可以300左右，這兩年直接飆500」、「一天大概500～2000左右，看心情」、「不敢算」；不過有網友警告，別為了省錢忽視健康，「一個月基本一萬五，低於這個數字，營養會不夠」；部分網友則表示飲料才是大魔王，「300左右，少喝飲料可以省很多」、「之前也愛喝手搖飲，現在都自己泡茶喝，省很多」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399 限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399