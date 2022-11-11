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女神Ella最愛的通路隱藏版聖品「浮誇系鑽石洗髮精」雙11優惠來了

▲▼LG生活健康_ELASTINE大師系列雙11促購(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲韓國髮品大牌ELASTINE伊絲婷大師系列推出雙11優惠，輕鬆修護髮絲更加柔順有彈力。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

近期各大賣場有一款「隱藏版聖品」吸引網友目光，傳聞有一款真正添加「鑽石」的洗髮精，可以完美修護乾枯染燙受損髮，而且洗完頭髮柔順飄香。想不到11/10晚間，女神Ella就在限動自曝她都是用鑽石洗頭，而這款浮誇系的鑽石洗髮精就是來自韓國髮品大牌ELASTINE伊絲婷大師系列的金瓶「彈力修護洗髮精」，時逢雙11購物節正推出限時優惠，讓不少美妝控準備手刀囤貨天天回家用鑽石洗頭。

 ▲ELLA陳嘉樺於IG限動分享使用Elastine依絲婷後擁有柔順秀髮。（影片來源／IG：him_ella0618

▲▼LG生活健康_ELASTINE大師系列雙11促購(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲女神Ella晉升大美女的關鍵就是靠Elastine伊絲婷大師系列養出一頭柔順有彈力的秀髮。

連女神Ella也愛用「鑽石洗頭」！網友用過紛紛說讚

有一種香，叫做歐膩香！女神Ella宣稱自己晉升世紀大美女的關鍵正是使用ELASTINE伊絲婷大師系列，每天用鑽石洗髮精打造蓬鬆秀髮及性感女人香。努力不放過任何美麗細節的Ella笑稱：「女神和女鬼只有一線之隔」，而她分享女神系美髮小秘訣就是用大師系列的金瓶「ELASTINE伊絲婷彈力修護洗髮精」，輕鬆洗出一頭Q彈柔順又有光澤的秀髮，最喜歡自己洗完頭髮後，還會帶有若隱若現的優雅桂花香，是她與勁寶的最愛香氣。

▲▼LG生活健康_ELASTINE大師系列雙11促購(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲Ella宣稱她都用鑽石洗頭，說的就是ELASTINE伊絲婷大師系列的金瓶「彈力修護洗髮精」。

消息曝光後，ELASTINE伊絲婷大師系列「彈力修護洗髮精」立刻成為網友熱搜的爆款洗髮精。許多美妝控不藏私分享金瓶洗髮精使用經驗，大推：「我是髮量多又自然捲的鋼絲頭，尾巴乾得像稻草，這瓶洗完覺得頭髮很輕盈」、「洗完頭髮變的很蓬鬆，瞬間舒爽充滿彈性」、「這真的是問題髮的救星」！

雙11入手歐膩女神香優惠超殺！大師系列輕鬆解決秋冬乾枯髮困擾

▲▼女神Ella最愛的通路隱藏版聖品「浮誇系鑽石洗髮精」雙11優惠來了。（圖／記者黃克翔攝）

▲MASTER大師系列是ELASTINE伊絲婷品牌技術結晶，尤其金瓶系列適合秋冬修護乾燥受損髮使用。（圖／記者黃克翔攝，下同）

堪稱「歐膩女神香製造機」的韓國髮品品牌ELASTINE伊絲婷，鑽研髮的科學已有20年之久，率先將美容護膚概念導入「第二張臉」深度修護秀髮，尤其「MASTER大師系列」更是品牌引以為傲的技術結晶，分為「金瓶」彈力修護及「藍瓶」極致淨屑，適合不同髮質使用。

▲▼女神Ella最愛的通路隱藏版聖品「浮誇系鑽石洗髮精」雙11優惠來了。（圖／記者黃克翔攝）

▲ELASTINE伊絲婷彈力修護洗髮精質地閃閃發亮，讓人忍不住想和女神Ella一樣用鑽石洗頭。

像是網友大推拯救秋冬乾枯髮的「隱藏版聖品」金瓶－彈力修護洗髮精含有7大獨家專利技術，可修護毛鱗片賦予秀髮柔順強韌，並採用4X植物油精萃配方集中修護乾燥粗糙的受損髮質滿滿的保濕滋潤，並以含有胺基酸、胜肽、鑽石的3X鑽石光采修護為秀髮補充營養，相當適合染燙受損髮質及中乾性頭皮使用。

喜愛清爽質感則建議入手清爽草本香氣的紫瓶－極致淨屑洗髮精，透過5X草本植粹配方、2X Micellar微米粒子+維生素B7配方深度舒緩、調理頭皮健康狀態；粉紅瓶則是可愛甜美花香的彈力修護潤髮乳，以3X櫻花鑽石光采修護配方為受損髮質補充營養。

▲▼女神Ella最愛的通路隱藏版聖品「浮誇系鑽石洗髮精」雙11優惠來了。（圖／記者黃克翔攝）

▲把握雙11優惠檔期入手隱藏版美髮聖品，買一送一通通打包超划算。

雙11購物節線上線下優惠戰紛紛開打，ELASTINE伊絲婷大師系列也推出雙11優惠，包含屈臣氏、寶雅、康是美、全聯、家樂福、大潤發及愛買等實體通路皆有買1送1的限時活動，而線上平台momo購物網則有任選3件899加贈織物香氛的優惠，讓美妝控可以一口氣打包大師系列的彈力修護洗髮精、彈力修護護髮素及彈力修護護髮精華等，不論自用或與閨蜜分享都划算，輕鬆在即將來臨的秋冬派對季，以奢華的「鑽石」成分加強滋養修護寶貝髮絲，不僅洗出美美的秀髮光采還能享受一整天散發歐膩女神香。

ELASTINE伊絲婷11月優惠活動

【伊絲婷官網】 立即選購 任選買1送1 
【momo限時優惠】立即選購 3件$899 ，即日起至11/13止。
【各大通路】任選買1送1
屈臣氏、寶雅、康是美、全聯、家樂福、大潤發及愛買均有販售
（活動內容與時間依通路公告為主）

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