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訂40元無主菜便當給移工吃！雇主遭批無良　內行揭真相仍吵翻天

▲排骨飯,便當示意圖。（圖／記者劉亭攝）

▲雇主幫移工訂不需主菜的40元便當，引發質疑。（示意圖／ETtoday資料照）

實習記者林郁婷／綜合報導

一名雇主在臉書社團發文徵求外送便當的商家，原本是一件很正常的事，但由於發文內容有歧視意味而引發網友不滿，原來他給本國籍員工80元便當、移工40元便當不需要主菜，讓網友痛批沒良心，不過有人出面緩頰表示，這是出於實際考量，讓兩派網友吵翻！

一名網友在「爆廢公社公開版」轉貼「嘉義綠豆大小事」臉書社團，一名雇主徵求可以外送便當商家的文章，文內寫著「預算為80元便當60個、40元便當20個（不需要主菜，外勞要吃的），可長期配合佳」，正是括號裡的話點燃網友怒火，不少人質疑他歧視和虐待移工。

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▲▼有網友將貼文轉發到其他社團。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲有網友將貼文轉發到其他社團。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

大批網友痛批丟臉，「最美的風景是人、最醜陋的也是人」、「不會所有人都吃70的菜飯便當嗎？一定要搞差別待遇？」、「傻眼移工就不用主菜嗎？良心何在？」、「先不論外勞心裡實際怎麼想，至少這老闆要做到公平對待吧」、「丟臉」、「嘖嘖嘖，慣老闆一貫作風，完全不把人當人看」。

不過有內行網友出面解釋，「如果有伊斯蘭教的信仰，主菜或是配菜裡面有一點點豬肉或豬油，就不能吃了」、「移工很少愛吃台灣的便當，有時甚至連青菜都不吃，只吃白飯配他們自己做的醬菜或小菜之類的」、「好像一堆人不知道外勞都其實不吃我們台灣人主菜，他們才會要求老闆用蔬菜類的」。

但仍有網友不買單，「說外勞吃不慣的，你買兩支雞腿主菜他們不吃我再輸你啦，買垃圾給人吃還說的那麼大聲」。

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