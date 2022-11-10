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大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍繞台主力轟6-K抵珠海航展　掛未知型號雙錐體神秘飛彈

記者魏有德／綜合報導

每年一度的大陸珠海航展被外界稱為軍武迷的盛事，大陸各軍事單位也會趁此機會「秀肌肉」，展現最新武器裝備。解放軍空軍一架「繞島巡航」主力機種轟-6K轟炸機3日飛抵航展時，機翼下掛著未知型號的新型空射導彈（飛彈，下同），戰鬥部呈雙錐體設計，引起外界關注，也讓軍事觀察家及軍事迷不斷猜測。

▲轟-6K機翼下掛載的未知型號彈道飛彈。（圖／翻攝環球網）

▲轟-6K機翼下掛載的未知型號彈道飛彈。（圖／翻攝環球網）

透過《央視軍事》直播畫面可以發現，這架轟-6K轟炸機3日飛抵珠海航展現場時，機翼下方掛載兩枚體積龐大的「神秘飛彈」，按照轟-6K機身約34公尺推斷，掛載的重型飛彈長度超過7公尺。

《央視》記者在直播時激動地大喊，「我們可能要見證一個歷史性時刻，轟-6K掛載的導彈和此前亮相時掛載方式都不一樣，可能是空射型彈道導彈。」說完後，這名記者還拿著直播設備一路狂奔，貼近觀察滑行中的轟-6K。

▲解放軍轟-6K攜「神秘飛彈」抵2022珠海航展現場。（圖／CFP）

▲解放軍轟-6K攜「神秘飛彈」抵2022珠海航展現場。（圖／CFP，下同）

畫面顯示這款飛彈上的編號為2PZD-21，外觀近似東風-12近程彈道飛彈，尺寸較趨近於匕首高超音速導彈。由於解放軍並未對此新型號的飛彈公開做出說明，引起外界諸多好奇及猜測。

大陸軍事專家宋忠平表示，導彈外形明顯具備雙錐體特徵，因此，該導彈應是以彈道導彈方式發射，並攜載高超音速戰鬥部，「這類導彈主要針對固定目標或慢速移動目標，通過轟-6K掛載，說明導彈重量較重，威力較大。」

▲解放軍轟-6K攜「神秘飛彈」抵2022珠海航展現場。（圖／CFP）

宋忠平認為，高超音速彈道導彈末段突防速度超過5倍音速，相較於陸基發射，轟-6K掛載發射極大提高有效射程和打擊靈活度，「這類導彈目前解放軍已經開發出多款不同型號，分別由陸基、海基、空基發射，已經形成通用化、標準化，對導彈家族的成本控制、批量生產和養護都大有裨益。」

也有軍事愛好者分析，這款飛彈或是以東風-12為基礎打造的空射型彈道飛彈，以俄羅斯匕首飛彈為例，此類飛彈飛行速度應在10馬赫左右，射程在1000公里上下，戰鬥部約500公斤，還可以攜帶核彈頭並具精確打擊能力。

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