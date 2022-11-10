「老公我被拘留」要匯40萬才能來台結婚　警1招戳破愛情詐騙

▲曹姓男子因「老婆」被拘留欲匯款救人。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

從事保全業的60歲曹姓男子，日前在交友網站認識一名女網友，不但在網路上訂婚還互稱老公老婆，女方表示近期會來台辦理結婚，但她日前傳了一張公安拘留證給曹，聲稱因涉嫌洗錢案件被拘留，需要繳40萬元才能來台結婚，曹男於是到銀行要匯款救老婆，經銀行行員發覺有異通報警方，並向其解說「這太假了」此為常見之愛情詐騙伎倆，一旦騙到錢就會消失，成功勸阻曹男匯款。

▲假老婆傳來拘留令藉以騙取信任。（圖／八德警分局提供）

桃園市八德分局四維所巡佐許曜麟、警員黃子瑋、王宸鴻，9日下午接獲銀行行員通報，有民眾疑似遭到詐騙要匯款，立即趕往處理，警方發現，曹在交友軟體認識一名暱稱「安安」、年約30歲的女子，對方先以談戀愛方式噓寒問暖，並以老公老婆互稱，曹男陷入愛情陷阱，女方與曹男半年前先在網路上訂婚，表示近期會來台辦理結婚，為取信曹男還拍機票、護照給曹男看。

▲▼在警方和行員聯手勸阻上，曹男放棄匯款並封鎖對方。（圖／八德警分局提供）

女方後來又傳了一張廈門公安拘留證給曹，聲稱因為涉嫌洗錢案件被拘留，需要繳40萬元才能來台，並提供帳號叫曹男匯款救她，曹男不疑有他遂心急如焚趕往銀行準備匯救未婚妻；警方與行員則以實際案例告知曹男此為典型「愛情詐騙」，並說這太假了，而且這照片上的人在網路上就可查到，對方只要騙到錢就消失不見了，曹男遂打消匯款念頭。