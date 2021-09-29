無照男開車輾斃小五童！警「不能拘留」當天釋放…原因曝家屬傻眼

▲大陸一名小五男童被輾斃，肇事車主竟因防疫規定逃過拘留。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

大陸廣東省湛江市25日下午發生一起死亡車禍，10歲的五年級小學生小豪拿著滑板出門玩耍時，不幸被一名唐姓男子開車輾斃，事後唐男雖被警方逮捕，但在晚間就獲得釋放。警方指出，因為他還未接種新冠疫苗，所以無法對他執行拘留，讓小豪家屬相當難以接受。

綜合陸媒報導，唐男有酒駕、毒駕前科，因此駕照被吊扣，結果他在還未恢復駕駛資格時，於25日下午2點左右駕駛一輛小客車，並且在一處路口不慎與小豪發生碰撞，造成小豪當場被卡在後車輪下，血流如注，送醫前就已失去生命跡象。

然而最讓家屬感到氣憤的是，唐男在被逮捕後，當天晚上就獲得釋放。當地警方解釋，為了因應新冠疫情的防治，被拘留人員需要接種2劑新冠疫苗，由於唐男沒有接種疫苗，因此當天不能執行拘留，目前已在事發隔天催促唐男接種第一劑疫苗，相關執行行政拘留的手續也正在辦理中，會盡快執行。

北京富力律師事務所律師殷清利表示，目前對唐男所做的行政處罰僅是針對無照駕駛的範疇，並不是對涉嫌交通肇事所作出的處理，事故最終的責任認定，還要看雙方對造成交通事故的過錯程度以及大小確定，所以是否啟動交通肇事罪進行刑事處分，還有待相關報告出爐。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘