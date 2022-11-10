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美期中選舉「共和黨拉開領先」眾院207：184　裴洛西議長之位不穩

▲▼民主黨籍的裴洛西（Nancy Pelosi）可能將眾議院議長之位交予共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）。（組圖／路透）

▲美國眾議院民主黨籍議長裴洛西（Nancy Pelosi）與眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）。（組圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國期中選舉陸續開票中，截至台灣時間10日上午9時30分為止的最新數據顯示，目前民主黨在眾議院435席改選中以184席落後給共和黨的207席，裴洛西可能失去議長地位。另外，在參議院部分，民主黨本屆未改選席次加上已篤定當選席位，現掌握48席，但共和黨仍以49席領先，更接近達成過半的51席。

美國2022年期中選舉，眾議院435席將全數改選，單一政黨若獲得218席以上即可掌握多數優勢；參議院100席中改選35席，若想席次過半則須掌握51席。據《美聯社》最新數據，共和黨在兩院皆暫時取得領先。

眾議院方面，共和黨距離過半的218個席位只差11席，但民主黨本屆期中選舉的表現比過去執政時期更好，保住了維吉尼亞州、賓州到堪薩斯州等地的席次，而且許多西岸地區目前競爭拉鋸，就算共和黨最終拿下眾院，民主黨籍的裴洛西（Nancy Pelosi）須將議長之位交棒給共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy），但共和黨的多數地位可能也非常微弱。

參議院方面，已握有49席的共和黨目前只再要拿2席就能掌控參議院，但民主黨在賓州成功翻盤，十足關鍵的內華達州計票作業緩慢，目前仍有10多萬張郵寄選票尚未開出。與此同時，喬治亞州兩黨參議員候選人皆未能獲得直接勝選的足夠多選票，將於12月6日的決選中分勝負，意即民主黨與共和黨最終由誰控制參議院有可能要到下月初才分曉。

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