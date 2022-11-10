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週慶66折買Roots撇步看這裡！滿額贈森林露營系列　粉絲最想要露營推車

▲▼Roots品牌周慶。（圖／記者湯興漢攝）

▲加拿大服飾品牌Roots每年週年慶除了折扣吸引人，只有Roots鐵粉才知道的「期間限定經典款」更是必搶。（圖／湯興漢攝，下同）

記者楊智雯／綜合報導

百貨週年慶開跑！消費達人們鎖定平時鮮少折扣、熱銷款補貨新上架、期間限定新品等重點下手，加拿大服飾品牌Roots每年週年慶除了折扣吸引人之外，只有Roots鐵粉才知道的「期間限定經典款」更是必搶清單之一，隨著百貨公司週年慶開跑，Roots即日起公布周年慶超狂首四日6.6折與最潮「網美風」森林露營系列滿額禮，讓Roots迷迫不及待準備衝去搶購，甚至提早在週年慶前的預購會就先去門市探路鎖定好物，快來看今年有哪些好康可搶！

▲▼Roots品牌周慶。（圖／記者湯興漢攝）

▲下載《Roots Taiwan》App即會收到推播「原價66折券」訊息，立即領取立刻就能使用。

▲▼Roots品牌周慶。（圖／記者湯興漢攝）

▲Roots迷提早在週年慶前的預購會就先去門市探路鎖定好物。

Roots品牌週年慶於11/10~11/27推出服飾、皮件、傢飾全面8折，更祭出超狂首四日6.6.折活動，出示VIP或指定畫面，即可在實體櫃位領取「原價66折券」一張，不是VIP也不用擔心，領取66折撇步看這裡！立刻下載《Roots Taiwan》App即會收到推播「原價66折券」訊息，也可以到現場專櫃和專櫃人員詢問喔，首四日加碼還有滿額8000元加贈500購物金或現抵200，店員建議「週年慶期間經典款外套、新品外套等新系列款式很齊全，這麼優惠的折扣買外套正是時候」，再加上其他滿額禮、滿額現折等好康，買齊全家人服飾更划算。

▲▼Roots品牌周慶。（圖／記者湯興漢攝）

▲週年慶期間最熱門的就是Roots Heritage經典傳承系列，今年的代表圖騰是「高緯度地區動物」及「寵物」。

根據往年經驗，週年慶期間最熱門的就是Roots Heritage經典傳承系列，最大的特色是將Roots經典且具代表的元素，以精緻的工藝呈現在經典棉質上衣上，今年的代表圖騰是「高緯度地區動物」及「寵物」，結合Roots經典小木屋的圍巾、毛帽、費爾島花紋毛衣等元素，以豐富的複合式貼布繡、刺繡、雪尼爾毛圈繡線多重做工，呈現出可愛的動物們，賦予上衣趣味的變化性，又能展現品牌原創精神極具收藏價值，大人、小孩都有相同的款式，很適合當成親子裝穿搭，店員透露「這系列每年週年慶都狂銷，很快就會斷碼，甚至在週年慶結束前就會完銷，建議在週年慶開跑前4日買才能確保有貨」。

▲▼Roots品牌周慶。（圖／記者湯興漢攝）

▲Roots Heritage經典傳承系列低調中帶著細節，輕鬆穿出你的自信態度。

▲▼Roots品牌周慶。（圖／記者湯興漢攝）

▲各百貨公司門市、Roots專賣店分別推出限定特價商品，限定款6.6~6.7折。

此外，各百貨公司門市、Roots專賣店更分別推出限定特價商品，Roots專賣店將Roots Heritage經典傳承系列當中的兩款推出限定特價只要2200元相當6.7折；其他百貨公司門市則是分別選定最受歡迎的連帽上衣、連帽外套限定款下殺6.6~6.7折，休閒穿搭配上牛仔褲、外套即很有型，低調中帶著細節，輕鬆穿出你的自信態度。

▲▼Roots品牌周慶。（圖／記者湯興漢攝）

▲今年新系列有許多單品適合多層次穿搭，喜愛奶茶色的你不能錯過。

▲▼Roots品牌周慶。（圖／記者湯興漢攝）

▲滿額贈更推出網美風「森林露營」系列，包括森林款環保購物袋、森林保溫瓶、森林特厚鋪棉野餐墊、森林野餐椅、森林露營推車。

看好戶外休閒活動夯，今年新系列有許多單品適合多層次穿搭，色系也以流行的大地色系、奶茶色系為主，喜愛奶茶色的你不能錯過。不只如此，滿額贈更推出網美風「森林露營」系列，只要有消費就送森林款環保購物袋，單筆消費滿額6000元送實用度高的森林保溫瓶，可手提、保冷保暖效果佳的森林保溫瓶，雙層瓶蓋設計飲用時可阻隔冰塊或茶葉相當方便，單筆滿額8000元送森林特厚鋪棉野餐墊，雙面材質底層防潮防水，表層為保暖棉花絨手感相當蓬鬆舒適，單筆滿額1萬元送森林野餐椅，仿木紋鋁合金骨架輕量化設計好攜帶，快速展開堅固耐用，單筆滿額2萬元送森林露營推車，這款贈品超級限量又超受歡迎，可依照使用需求調整手把高度和使用角度，前輪還有煞車設計，收納簡單一拉即收是野餐露營好幫手，每款都是露營最受歡迎的配備，類似款式都要價不斐，配上獨一無二的Roots特色，讓網友們直呼「全都好想要」、「露營可以用、野餐也可以用」、「最想要露營推車，載小孩、載狗都OK」！

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