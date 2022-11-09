婦聯會二連勝！推翻內政部限期轉型政黨要求　廢止立案處分也撤銷

▲婦聯會曾到立法院抗議被要求依《政黨法》轉型為政黨。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃哲民／台北報導

中華民國婦女聯合會（婦聯會）拒絕內政部限期轉型為「政黨」的要求，2020年4月被內政部廢止立案並命辦理清算，婦聯會提告力保自身權益，台北高等行政法院審理認為，婦聯會是依《人民團體法》核准設立的一般性政治團體、不以參與選舉為目的，應享有《憲法》保障的結社自由，今判撤銷內政部廢止婦聯會立案的行政處分，可上訴。

婦聯會前案提告要求撤銷內政部的限期轉型處分，上月（10月）27日一審勝訴，今天再打贏撤銷廢止立案處分的訴訟，取得二連勝。本案法官判決理由指出，《人團法》與《政黨法》雖都使用「政治團體」一詞，但概念不同，《政黨法》並沒排除人民成立與經營廣義「政黨」以外的「一般性政治團體」。

2017年12月6日公布施行的《政黨法》第43條第2項規定，「本法施行前已依人民團體法立案之政治團體，應於本法施行後2年內依本法規定修正章程轉換為政黨；屆期未修正者，經主管機關限期修正而不遵從或經修正後仍不符規定者，得廢止其立案。」

法官認為，若硬將《人團法》所稱的一般性政治團體，套用《政黨法》要求轉換為「政黨」的規定，將導致《人團法》允許一般性政治團體存在、《政黨法》卻加以否定的矛盾，且立法理由顯示，《政黨法》不是要迅速、立即消滅現存所有已依《人團法》立案的「一般性政治團體」，而是透過一系列配套立法，漸進分流「政黨」與「一般性政治團體」。

▲台北高等行政法院外觀。（圖／翻攝Google maps）

法官指出，既然配套立法尚未完成，《人團法》也沒廢止或刪除關於「一般性政治團體」的規定，婦聯會屬於依《人團法》合法立案、不以參與選舉為目的的「一般性政治團體」，仍應享有《憲法》保障的結社自由，內政部貿然廢止婦聯會立案，適用法令有誤，因此判決撤銷。

成立於1950年的婦聯會，先前被不當黨產處理委員會認定為中國國民黨附隨組織，並被凍結名下385億元資產命移歸國有，仍在訴訟，而內政部另指婦聯會未依2017年12月6日公布施行的《政黨法》，在法定2年期限內修改章程轉型為「政黨」，2019年發函限期婦聯會完成轉換程序。

後因婦聯會無意轉型為政黨、拒絕照辦，內政部2020年4月27日發函廢止婦聯會的立案，並命婦聯會辦理清算事宜，婦聯會提起訴願搶救無效，先對內政部的限期處分提告要求撤銷，以免遭解散，之後再提起本件訴訟，要求撤銷廢止立案的行政處分，並聲請獲准在訴訟終結前，停止執行廢止立案的處分。