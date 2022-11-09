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內政部：全國低度用電住宅比率9.52%　新建餘屋住宅增加3.37%

▲▼內政部公布上半年全國低度使用住宅比率9.52%。（圖／內政部提供）

▲內政部公布「111年上半年低度使用(用電)住宅及新建餘屋(待售)住宅統計」。（圖／內政部提供，點圖放大，下同）

記者詹宜庭／台北報導

內政部9日發布「111年上半年低度使用(用電)住宅及新建餘屋(待售)住宅統計」，數據顯示，本期全國低度使用住宅宅數為85萬8,850宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率9.52%，較110年下半年增加8.2萬宅，約0.86個百分點，為近3年相對高點。另新建餘屋住宅部分，111年第2季為7萬7,454宅，較上季增加2,527宅，約上升3.37%。

內政部表示，本期低度使用住宅比率中以台北市7.41%最低、新北市7.99%次低、再其次為新竹市8.10%；最高的3個縣市分別為金門縣18.59%、宜蘭縣15.87%及台東縣14.70%；而除了連江縣之外，其餘縣市均較上期上升，其中以基隆市增加1.44個百分點最多。長期趨勢來看，自98年統計以來，低度使用住宅比率呈現緩降趨勢，且6都與新竹縣、市長期低於其他縣市。

▲▼內政部公布上半年全國低度使用住宅比率9.52%。（圖／內政部提供）

內政部指出，就面積別來看，本期20坪以下住宅低度使用比率為16.38%，較上期與去年同期分別增1.84及1.01個百分點，增幅較大。各縣市中，宜蘭縣等11個非都會區縣市，20坪以下小宅低度使用比率均大於20%。

而就屋齡別觀察，內政部說，本期5年以下新屋，低度使用住宅比率為21.91%，較上期增加1.15個百分點，惟較去年同期減少；另超過40年以上老宅，較上期與去年同期，於非都會區縣市，多呈現宅數與比率同步增加情形，例如宜蘭縣、基隆市及金門縣， 5年以下住宅約3成、超過50年住宅約2成為低度使用。

此外，就鄉鎮市區別觀察，內政部表示，本期低度使用住宅比率大於20%的地區，由上期的16個增至本期的19個，增加了新北市烏來區與金山區、台中市中區、雲林縣台西鄉，減少了台南市左鎮區，且苗栗縣獅潭鄉則取代造橋鄉。

▲▼內政部公布上半年全國低度使用住宅比率9.52%。（圖／內政部提供）

至於本期低度使用住宅比率小於6%的地區，內政部說明，主要集中於新北市新莊區、中和區、蘆洲區，台北市內湖區，桃園市蘆竹區，台中市大里區、神岡區、台東縣蘭嶼鄉等8個鄉鎮市區。

▲▼內政部公布上半年全國低度使用住宅比率9.52%。（圖／內政部提供）

內政部強調，全國新建餘屋(待售)住宅於109年下半年至110年下半年數量呈現平穩，均維持在7萬宅左右， 111年上半年則呈增加趨勢，第1季為7萬4,927宅，第2季為7萬7,454宅，均較上季、去年同季增加。其中，111年第2季較上季增加2,527宅，約上升3.37%，較去年同季增加7,405宅，上升10.57%，高於近5年平均數量7萬5,140宅。

▲▼內政部公布上半年全國低度使用住宅比率9.52%。（圖／內政部提供）

就6都而言，內政部坦言，111年第2季新建餘屋(待售)住宅宅數，以新北市1萬6,272宅最多，台北市3,912宅最少，且皆多於上季；若與去年同季比較，6都中僅高雄市減少995宅。

內政部補充，111年第2季新建餘屋(待售)住宅宅數，新北市主要集中板橋區與淡水區，合計約占25%；台北市依序為中正區、中山區、內湖區與北投區，合計約占50%；桃園市1萬2,650宅，主要集中龜山區、中壢區與桃園區，合計約占68%；台中市1萬1,502宅，主要集中於北屯區、南屯區與西屯區，合計約占50%；台南市6,605宅，集中於安南區、永康區與善化區，合計約占40%；高雄市7,489宅，以鳳山區、三民區、楠梓區與左營區，合計約占50%。 

▲▼內政部公布上半年全國低度使用住宅比率9.52%。（圖／內政部提供）

▲▼內政部公布上半年全國低度使用住宅比率9.52%。（圖／內政部提供）

▲▼內政部公布上半年全國低度使用住宅比率9.52%。（圖／內政部提供）

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