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傳駭客上網兜售20萬筆戶政個資　蘇貞昌：拼湊而成的舊資料

▲▼蘇貞昌 唐鳳 立法院總質詢 交通組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌、數發部長唐鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

上月傳出台灣戶政系統遭駭客入侵，有網友在論壇「breached.to」上兜售20萬筆台灣人民戶籍資料，並宣稱他手上有全台人民的資料，而內政部當時澄清並非內政系統洩漏。行政院長蘇貞昌8日備質詢時回應，經查證、比對後，確認這並非從戶政系統流出，而是拼湊出來的舊資料，可能是從某些活動、協會拼湊而成，相關情事還在偵辦中。

上月一名ID名稱為「OKE」的網友，在論壇「breached.to」上兜售20萬筆台灣人民戶政資料，並聲稱該資料可以找到任何人的家人、教育紀錄等細節，並宣稱他手上握有全台2357萬2055人的戶籍資料。

針對戶政系統遭駭、導致民眾戶籍資料外流到國外論壇兜售一事，當時內政部嚴正澄清，經查證，該論壇提供的個資資料，內容格式與內政部戶役政資料差異甚大，相關資料並非從內政部戶政司全球資訊網洩漏，目前檢調單位已進行調查。

立委呂玉玲8日質詢時追問相關情事，數發部部長唐鳳回應，資料格式並非從戶政系統出來，是多個系統拼湊而成，由2018年或更久以前拼湊出來的資料，具體來自哪些系統還在調查當中，有一些因為轉碼問題產生的亂碼，若是直接從戶政系統洩漏的話，格式不會這樣。

行政院長蘇貞昌表示，這件事政府相當重視，經查證、比對後，確認這並非從戶政系統流出，而是拼湊而成的舊資料，可能是從某些活動、協會拼湊而成，相關情事還在偵辦中。

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