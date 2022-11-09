不只罵國小生奴隸！　霸凌師遭起底曾「塑膠繩套腰把童當狗」挨罰

▲不只罵國小生奴隸、未經家長允許剪學生頭髮，霸凌師也遭起底曾「把童當狗塑膠繩套腰」被開罰。（圖／人本提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名國小陳姓導師遭家長集體控訴，包括將學生分類，表現好的就發放「薪水」；表現不好的就公開稱「奴隸」；還未告知家長同意就將學生帶去剪髮、對表現不好的孩子設立「離島座位區」。該名導師也被起底，2008年竟把塑膠繩綁在學生腰部，限制行動，還讓其他同學牽繩看管，遭台中縣府社會處依違反《兒少法》開罰陳師6萬元，陳師也成為台中首位因兒虐遭開罰教師。

▲家長們痛心，孩子被陳姓導師不當對待。（圖／記者游瓊華攝）



人本基金會表示，曾在2008年就接獲家長投訴，陳姓教師當時曾因為班上一名男同學上課走動，陳師為了管教，竟然用塑膠繩綁在學生腰部，另一端綁在桌腳，限制學生行動，離開座位時，則由同學牽著繩子就近看管。但陳師不認為有錯，還認為自己是「創意」管教方式，在當年遭台中縣社會處依照違反《兒童及少年福利法》的「身心虐待」開罰並公告姓名。

人本基金會不滿，2008年陳師遭公告後至今都還在同一所學校任職，14年後又爆發虐童事件，帶頭霸凌小孩，「不是動手，身上有傷才叫虐童、才叫霸凌，陳師的行為已經讓三名學童受不了轉學！」

人本基金會要求台中市教育局、校方立即停止陳師導師職位，不能再進入該班、停聘接受調查；要求教育局監督學校依法展開調查，受調查名單包括陳師現任班級學生以及已經轉學的三名學生。