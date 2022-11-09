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「拚鮮水產」遭離職員工勒索300萬元　不滿被指教唆...丟爸將提告

▲林男裸身被關在後車廂，由2名同夥開車到李男（中）公司勒索300萬元，反被警方查出涉嫌自導自演綁架案。。（圖／李男提供）

▲丟爸「福哥」要向拚鮮水產業者提出告訴。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

知名直播「拚鮮水產」李姓業者遭前員工勒索300萬元，檢方調查後依恐嚇取財罪嫌將3人起訴，而李曾告訴警方，離職員工是丟爸「福哥」叫來的，對此，福哥今天接受電訪時強調，「拚鮮」業者硬要把他牽扯入案，自己實在很無辜，將前往警局報案，希望檢警還他清白。

李男說，事發在今年8月間，林姓離職員工聲稱手中握有3支對公司不利的影片，夥同2名男子向他恐嚇取財，要他付300萬元，他到警局報警時，林又返回公司，他於是和警方一起返回公司。

▲林男裸身被關在後車廂，由2名同夥開車到李男（中）公司勒索300萬元，反被警方查出涉嫌自導自演綁架案。。（圖／李男提供）

▲林男裸身被關在後車廂，由同夥開車到李男公司勒索300萬元。（李男提供，以下同）

李男說，他下車後就被其中2男帶到車旁，對方說「給你看一個禮物」，接著打開後車廂，他赫然看到裡面有一雙腿被綁著，被嚇了一大跳」，隨即要埋伏在旁的警員現身逮人，3人當場被警方逮捕，事後也遭檢方依恐嚇取財罪起訴。而警方逮捕三嫌時，李也明確告訴警方，三人是被丟爸「福哥」找來了。

李男指出，這半年來遭受到其他業者攻擊不勝其擾，而幕後的教唆者用千面人的手法，利用假員工到公司搞破壞，更希望警方能把他們揪出。

▲林男裸身被關在後車廂，由2名同夥開車到李男（中）公司勒索300萬元，反被警方查出涉嫌自導自演綁架案。。（圖／李男提供）

對此，丟爸「福哥」今天接受電訪時表示，他真的很無辜，「拚鮮水產」被離職員工「自導自演綁架勒索」一案，明明就沒有他的事，硬要把他牽扯入案，今天下午他也將前往分局備案，提告拚鮮業者，希望司法以正視聽，能還他清白。

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