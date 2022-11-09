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社會 社會焦點 保障人權

詐團虐3死又3人到案！蝦董收押　錄影監控...攝影師被害人變共犯

記者黃宥寧／台北報導

「台版柬埔寨」求職詐騙釀3死，檢警聯手援救出58名被害人，主嫌「茶董」陳樺韋在5日落網，警方在8日凌晨，於屏東恆春逮捕和「茶董」同級幹部，綽號「蝦董」涂姓男子，及其女友廖姓女子、鄭男。檢方複訊後，廖女請回，涂、鄭聲請羈押，士林地院9日下午開羈押庭，依遺棄屍體等罪裁定2人羈押禁見；另今再拘提3嫌到案，全案迄今逮捕30嫌共21人被羈押。

警方11月初分別在新北市、桃園市相繼破獲「台版柬埔寨」詐騙集團據點，救出58名求職遭囚禁的被害人，更追查出已有3人慘遭虐死，被棄屍在桃園龜山及南投日月潭。專案小組事後陸續逮捕詐團幹部綽號「奶茶」、「茶董」的37歲陳樺韋等人，但仍有多人在逃。

專案小組8日循線前往屏東墾丁一間民宿，破門後逮捕另一名綽號「龍蝦」、「蝦董」的詐騙集團重要幹部30歲涂姓男子，還有同樣涉案的22歲廖姓女友。涂男供稱，警方月初破獲據點後，他連夜帶廖女逃到墾丁一帶，打算找管道偷渡菲律賓，但因年底大選，海巡署針對出海船隻管制搜查甚嚴，才無法偷渡。

▼新北警在墾丁民宿逮捕詐團幹部龍蝦及廖姓女友。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北警在墾丁民宿逮捕詐團幹部龍蝦及女友 。（圖／記者陳以昇翻攝）

涂男、廖女、鄭男8日晚間經檢方複訊後，廖女諭知請回、鄭、涂則向法院聲請羈押禁見，9日下午法院開羈押庭審理後，依遺棄屍體、私行拘禁致死等罪，嫌疑重大，且均有事實足認有逃亡、勾串共犯、證人、湮滅證據、反覆實施之虞，裁定2人羈押禁見。

據了解，鄭男原是受害人，但在關押過程中，獲得詐團幹部青睞，被吸收為集團打工，負責拍攝關押據點狀況，回傳給集團進行報告，沒想到一步錯步步錯，讓自己踏上不歸路。

全案迄今援救出58名被害人，前後逮捕30人、21人被羈押，1人5萬交保、3名少年、2人請回、3人稍早則遭警方拘提到案，預計今晚移送地檢署複訊。

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