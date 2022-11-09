中美領袖及高層會晤交流「八字沒一撇」　陸專家：華盛頓需拿出誠意

▲美國總統拜登及大陸國家主席習近平透過視訊對話。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

中美兩國關係自美國眾議院議長裴洛西訪台後跌入谷底，外界認為15日在印尼峇里島舉行的G20領袖峰會是中美兩國元首面對面會晤的好時機，雖然印尼總統佐科昨（8）日透露，大陸國家主席習近平和美國總統拜登都將親自出席，不過，對於習近平的出訪及中美領袖會晤相關資訊，大陸官方暫未鬆口。

▲大陸官方對G20峰會期間的中美領袖峰會暫未鬆口。（圖／路透）

據了解，大陸官方自裴洛西訪台後，暫停與美國氣候變化商談等合作，同時，大陸在軍事上還取消安排中美兩軍戰區高層通話、中美國防部工作會晤和中美海上軍事安全磋商機制會議等工作機制。

不過，華府國安顧問蘇利文近期呼籲中美兩國應恢復軍事交流，再加上有知情人士透露，拜登政府的官員在尋找雙方共同感興趣的領域，以便進行友好而富有成效的討論。種種跡象被認為是美中關係尋求修復的徵兆。

《環球時報》援引外國媒體報導稱，美官員曾公開表示，他們正在籌備美中領導人會晤，以緩和這兩個世界大國之間的摩擦；《南華早報》評論也指出，在避免戰爭和應對氣候變化危機方面，一次面對面的會晤可能比拜登通過電話或視頻（視訊）與中國領導人進行的數次接觸更有效。

對此，大陸社科院美國問題專家呂祥認為，通過在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，中方充分展示了我們的能力，「作為美國軍方，當然會認真考慮後果，知道挑釁達到了臨界點，到了該穩一下的時候。《南華早報》援引中國軍事分析人士的話說，如果華盛頓希望與北京恢復防務溝通，就需要在台灣問題上『拿出誠意』。」

呂祥指出，在一些分析看來，除了要對美國「觀其行」，另一個不確定因素是正在進行的中期選舉，「隨著人們的注意力在中期選舉後將轉移到2024年大選，美國兩黨都將揮舞對華強硬的大棒，包括出台某種遏制中國的戰略，或在關鍵技術上實施更多出口管制。」

呂祥強調，觀察兩國關係並不是單一維度的，有軍事關係，也有經濟關係、貿易和技術合作等各個方面，「在國家關係中，不能說你在某一個方面對我打壓，卻想在另一方面跟我合作。」