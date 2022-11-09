詐騙集團車犯罪模式演化要錢要命！　李伯利：貪念加大

▲李伯利與更生人阿傑同框，阿傑現身說法，呼籲勿因「貪念」受害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



新北市警方日前偵破「台版柬埔寨」求職詐騙案，救出58名被害人，未料台北市也發生類似案件，詐騙集團以高薪引誘民眾應徵，進而控制求職者，再將其帳戶供給集團「洗黑錢」使用，不到1個月就匯入超過2千萬贓款，無黨籍台南市議員候選人李伯利，邀請輔導成功的更生人阿傑現身說法，呼籲勿因「貪念」受害。

約莫10年前，在老大指使下，阿傑與幾位友人租下民宅作為機房，開始幹起詐騙勾當，專門詐騙大陸人，平均100通電話可得手1-20件，最大單筆犯案詐得人民幣50萬元。

看著近幾個月來的柬埔寨人蛇集團新聞，以及近日的「台版柬埔寨」求職詐騙案，阿傑慨嘆的說，以前的詐騙集團只「要錢」，不會去動手傷害人，甚至危及性命；詐騙集團犯案手法會演變成如此凶狠殘暴、不擇手段，阿傑認為，是人的「貪念」愈來愈大所致。

阿傑說，當時因為「貪」、想賺快錢，才會跟著去做詐騙，但沒想到，經過5個月，才賺到20幾萬，「大家嫌賺不到什麼錢，就不想做了」。

阿傑說，沒有人一出生就想為非作歹，阿傑的原生家庭功能是不健全的，他的父親從商，有著所有男人的壞習慣，酒、賭、色樣樣全，阿傑的父親甚至在他6、7歲時，就帶著他涉足風月場所，完全不顧及對阿傑的人格發展會造成的影響。「我痛恨我父親，甚至憎惡到想他去死」，阿傑指出，從小看著父親天天紙醉金迷，耳濡目染下，加上父親給的零用錢，每次都是2千元，讓他逐漸養成好逸惡勞的壞習性。

從小揮霍習慣，又迷上賭博電玩，阿傑16、7歲時，因貪念加大，為了想要錢花用，遂萌生「用搶的最快」，才會持槍搶劫超商、加油站。阿傑說，當時想脫離混的那些環境，但不知道如何去做，在長輩口中得知，有一個老大現在已洗心革面，四處在幫助更生人，他便想要認識對方，於是透過臉書與伯利哥聯繫，伯利哥當天立刻回覆，接著開始輔導他，漸漸脫離這個環境。

李伯利表示，其實阿傑的問題來自於「原生家庭」，如果是在一個有安全感，與父母親有良好互動的環境之下，在涉世未深的階段，孩子會主動向父母親詢問，但這部分基本上斷層的，因此，在家庭的支持系統，是比較薄弱的。其次，是孩子價值觀的問題，他覺得那種主觀是「貪」，或是應稱為「求生」，因為這些人必須生活，但沒有家庭的支持，加上價值觀扭曲，不認為有什麼錯，導致往這條歹路走。

李伯利認為，孩子完全掌握在父母，孩子像一顆種子，孩子會長成什麼樣子，與他的家庭有關，在教授的家、在音樂家的家、在黑道背景的家、在流浪漢的家，他就會長成那個樣子。

如果父母是無法溝通的，或是具暴力傾向的，那孩子的脾氣或行為模式，也就會是如此，若不是極端暴力就是極端自卑。若是父母喜愛閱讀、聽音樂，孩子也會是那個樣子，或是父母喜愛乾淨，每天都將家裡整理得很乾淨，孩子也會將自己房間整理的很乾淨、有條不紊；「由此可見，孩子的外在或內涵、習慣與情緒，完全與家庭有關係」。

李伯利強調，許多犯罪問題，源自於家庭和教育環境的負面影響，可能是家庭功能失調、父母過度溺愛、管教過當、孩童時期缺乏陪伴等，造成犯罪者長期的價值觀偏差；「更生人需要的是公平公正的機會和支持系統，讓他們重新建立信心」。