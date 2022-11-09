　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

詐騙集團車犯罪模式演化要錢要命！　李伯利：貪念加大

▲李伯利與更生人阿傑同框，阿傑現身說法，呼籲勿因「貪念」受害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲李伯利與更生人阿傑同框，阿傑現身說法，呼籲勿因「貪念」受害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新北市警方日前偵破「台版柬埔寨」求職詐騙案，救出58名被害人，未料台北市也發生類似案件，詐騙集團以高薪引誘民眾應徵，進而控制求職者，再將其帳戶供給集團「洗黑錢」使用，不到1個月就匯入超過2千萬贓款，無黨籍台南市議員候選人李伯利，邀請輔導成功的更生人阿傑現身說法，呼籲勿因「貪念」受害。

約莫10年前，在老大指使下，阿傑與幾位友人租下民宅作為機房，開始幹起詐騙勾當，專門詐騙大陸人，平均100通電話可得手1-20件，最大單筆犯案詐得人民幣50萬元。

看著近幾個月來的柬埔寨人蛇集團新聞，以及近日的「台版柬埔寨」求職詐騙案，阿傑慨嘆的說，以前的詐騙集團只「要錢」，不會去動手傷害人，甚至危及性命；詐騙集團犯案手法會演變成如此凶狠殘暴、不擇手段，阿傑認為，是人的「貪念」愈來愈大所致。

阿傑說，當時因為「貪」、想賺快錢，才會跟著去做詐騙，但沒想到，經過5個月，才賺到20幾萬，「大家嫌賺不到什麼錢，就不想做了」。

阿傑說，沒有人一出生就想為非作歹，阿傑的原生家庭功能是不健全的，他的父親從商，有著所有男人的壞習慣，酒、賭、色樣樣全，阿傑的父親甚至在他6、7歲時，就帶著他涉足風月場所，完全不顧及對阿傑的人格發展會造成的影響。「我痛恨我父親，甚至憎惡到想他去死」，阿傑指出，從小看著父親天天紙醉金迷，耳濡目染下，加上父親給的零用錢，每次都是2千元，讓他逐漸養成好逸惡勞的壞習性。

從小揮霍習慣，又迷上賭博電玩，阿傑16、7歲時，因貪念加大，為了想要錢花用，遂萌生「用搶的最快」，才會持槍搶劫超商、加油站。阿傑說，當時想脫離混的那些環境，但不知道如何去做，在長輩口中得知，有一個老大現在已洗心革面，四處在幫助更生人，他便想要認識對方，於是透過臉書與伯利哥聯繫，伯利哥當天立刻回覆，接著開始輔導他，漸漸脫離這個環境。

李伯利表示，其實阿傑的問題來自於「原生家庭」，如果是在一個有安全感，與父母親有良好互動的環境之下，在涉世未深的階段，孩子會主動向父母親詢問，但這部分基本上斷層的，因此，在家庭的支持系統，是比較薄弱的。其次，是孩子價值觀的問題，他覺得那種主觀是「貪」，或是應稱為「求生」，因為這些人必須生活，但沒有家庭的支持，加上價值觀扭曲，不認為有什麼錯，導致往這條歹路走。

李伯利認為，孩子完全掌握在父母，孩子像一顆種子，孩子會長成什麼樣子，與他的家庭有關，在教授的家、在音樂家的家、在黑道背景的家、在流浪漢的家，他就會長成那個樣子。

如果父母是無法溝通的，或是具暴力傾向的，那孩子的脾氣或行為模式，也就會是如此，若不是極端暴力就是極端自卑。若是父母喜愛閱讀、聽音樂，孩子也會是那個樣子，或是父母喜愛乾淨，每天都將家裡整理得很乾淨，孩子也會將自己房間整理的很乾淨、有條不紊；「由此可見，孩子的外在或內涵、習慣與情緒，完全與家庭有關係」。

李伯利強調，許多犯罪問題，源自於家庭和教育環境的負面影響，可能是家庭功能失調、父母過度溺愛、管教過當、孩童時期缺乏陪伴等，造成犯罪者長期的價值觀偏差；「更生人需要的是公平公正的機會和支持系統，讓他們重新建立信心」。

►舒潔特級抽取式衛生紙特價！829元買8串，抗漲必囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
淫男想交換女友玩　給網友「驗貨」...下場慘了
萬華百億地主車禍身亡！　兄妹爭產結果出爐
用小畫家竄改診斷證明！　騙過2保險公司詐50萬
林襄只穿小丁！　「34秒大尺度自摸片」曝光
增2類人免費領快篩　「每人5劑」180萬人受惠
口罩鬆綁擬分3階段！　最快本月戶外免戴
招待所喝酒賭博還有他！　新北刑大小隊長幫洗牌遭懲處

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

西巒大山郡大山登山客暴增　林管處台哥大增設手機可通訊點標示牌

全國唯一多體感工安防災活動　勞工領袖大學學員參加

基隆+348！專責病房空床率80.2%　市府籲落實防疫衛生

241藝術空間首檔插畫藝術特展《明日的花》　即日起開展

1次志工活動改變一生！被志工耽誤的甜點師　東醫社工黃建豪獲獎

詐騙集團車犯罪模式演化要錢要命！　李伯利：貪念加大

防台版柬埔寨重演！東港警「清樓專案」揪出通緝犯

杜絕台版柬埔寨！失蹤人口列重大刑案　花蓮警深入地方回溯清查

屏檢檢察長陳盈錦「獻聲」　鼓勵民眾檢舉賄選賺獎金

台中警第四分局績優志工男性出頭天　3暖男個個有來頭

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

魔獸加盟雲豹！確定打滿整季　蘇翊傑：月薪超過640萬台幣

女洗車付錢「200元用丟的」　員工彎腰撿濕鈔票：很受傷

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

狠媽輕咬貓後頸幫剪指甲　牠被施定身術滿臉怒氣！

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

西巒大山郡大山登山客暴增　林管處台哥大增設手機可通訊點標示牌

全國唯一多體感工安防災活動　勞工領袖大學學員參加

基隆+348！專責病房空床率80.2%　市府籲落實防疫衛生

241藝術空間首檔插畫藝術特展《明日的花》　即日起開展

1次志工活動改變一生！被志工耽誤的甜點師　東醫社工黃建豪獲獎

詐騙集團車犯罪模式演化要錢要命！　李伯利：貪念加大

防台版柬埔寨重演！東港警「清樓專案」揪出通緝犯

杜絕台版柬埔寨！失蹤人口列重大刑案　花蓮警深入地方回溯清查

屏檢檢察長陳盈錦「獻聲」　鼓勵民眾檢舉賄選賺獎金

台中警第四分局績優志工男性出頭天　3暖男個個有來頭

產後復出首日！新北市議員鄭宇恩重返戰場　盼支持者集中選票

美魔女深V開到腰「雙球全看光」！　被嗆「老派」超高EQ回應了

發酒瘋！南投男持鋁棒狂毆還問「死了沒」　無辜工人被打到失明

陳其邁最新民調獲51.7%　領先柯志恩破30個百分點

魔獸來台！他分析「無法統治T1聯盟」　底下網友戰翻

【廣編】The All-New CUSTIN旗艦家旅　豪華上市

以法相會　2023靈鷲山啟動四期教育阿含期完整線上課程

藍營最強母雞侯友宜力挺許淑華　大讚是「認真做事」的人

林政則讚完高虹安好人！朱立倫接力：陳其邁是好人　「大家都好人」

高盛：中國若解封　明年油價上看125美元

起底台版柬埔寨面試官！22歲美豔爆乳妹　讓「蝦董」驚為天人

地方熱門新聞

女洗車付200元用丟的！員工彎腰撿

阿里山林鐵台車煞車斷　2工人跳車

休旅車誤闖高雄輕軌！6旅客改搭計程車

「女大生＋小鮮肉」駐站服務！高雄觀音山八景　新地標曝光

東陽實業企業義消成功守護廠房避延燒

投資12億擴產線　鴻茂工業廠房今啟用

蔬果賣場開毒趴　警查獲毒品業者員工遭移送

假投資真詐騙及時阻詐440萬元

台南工廠火警去漬油燃燒化學泡沫搶救

埋伏查獲詐欺車手、收水手

黃偉哲受邀上電台專訪

台南北門分院變身綜合長照機構強化應變演練

全國救災指揮通信平臺車操作評比台南獲優勝！

詐騙集團車犯罪模式演化要錢要命！

更多熱門

相關新聞

高虹安身體不適住院　沈慧虹：祝福早日康復

高虹安身體不適住院　沈慧虹：祝福早日康復

民眾黨新竹市長候選人高虹安身陷立法院公費助理費爭議，而且小金庫公庫私用也說不清楚，8日上午出席立法院質詢後就沒有公開露面，9日傳出前往醫院就醫，目前留院休養。民進黨新竹市長候選人沈慧虹9日中午赴中常會前受訪說，「祝福高委員早日康復」；至於高虹安住院一事是否影響選情，沈說，對她來講，一直都是努力爭取新竹市民的認同，剩下17天行程滿滿，努力在地方爭取認同。

市場變「大型見面會」柯志恩直呼：翻轉的信號

市場變「大型見面會」柯志恩直呼：翻轉的信號

柯建銘轟柯文哲：風口上的豬也會飛　「時代即將結束」

柯建銘轟柯文哲：風口上的豬也會飛　「時代即將結束」

王世堅挺高虹安　建議廢除這個制度

王世堅挺高虹安　建議廢除這個制度

快訊／高虹安曝點滴照　喊「減少行程、吃好睡好再出發」

快訊／高虹安曝點滴照　喊「減少行程、吃好睡好再出發」

關鍵字：

詐騙集團車要錢要命李伯利貪念2022九合一大選2022台南市

讀者迴響

熱門新聞

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

Garena結束英雄聯盟12年營運　

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

好市多換發國泰CUBE卡　「忘1步驟」恐噴1800元

快訊／驚傳身心俱疲送醫住院　高虹安：整理澄清資料過度疲勞

冷血槍手衝高醫候診室開槍殺人　服刑2個月癌末病逝

老外轟信義區聖誕樹　「此生看過最醜」

曾莞婷PO床照「蕾絲內褲意外走光」！大尺度照瘋傳

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

爸突賣房子！秒買義大利別墅：下個月搬過去

才爆祕婚2年！李佳穎「過夜保時捷男」爆熱戀同居

44歲「新光公主」吳欣盈懷胎6個月　孩子的爹曝光

獨／李佳穎爆離婚！　熱戀鮪魚前男友「七夕親密照」流出

LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「大撞名」

看房超滿意「他秒下5萬斡旋金」　他再看2次不敢買

更多

最夯影音

更多
白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭
許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面