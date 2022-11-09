「無人機剋星」設天羅地網　陸多款「雷射」武器系統現身珠海航展

▲解放軍空軍車載戰術激光（雷射）武器。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

2022珠海航展今（9）日進入第二天，除軍武動態展示，裝備靜態展演也是軍事迷關注的焦點。大陸軍工產業在本屆珠海航展展出多款號稱「無人機剋星」的激光（雷射，下同）武器，解放軍空軍的車載戰術激光武器也首次亮相，具備單車獨立作戰和多車組網作戰，且可模組化配屬防空武器系統使用，肩負重要區域安防、要地末端防禦等任務。

▲中國航天科工集團LW-30雷射防禦系統。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，根據展板介紹，車載戰術激光武器是用於攔截小型無人機「低慢小」目標的定向能新質作戰力量，具有光速交戰、方向性好、精確命中、毀傷可控、使用成本低、持續作戰能力強等優點。

中國航天科工集團則是展示LW-30雷射防禦系統，該系統使用的雷射武器輸出功率30千瓦，主要用於野戰防空或要地防空，具有對無人機等典型目標的硬殺傷能力，兼具光電探測與制導設備軟硬殺傷能力。同時，該雷射武器系統也可單車作戰或多車組網作戰，具有打擊精度高、響應速度快、使用成本低和持續作戰能力強等優勢。

▲中國電科「天穹」綜合反無人機作戰體系。（圖／翻攝央廣網）

至於中國電科則是展出「天穹」綜合反無人機作戰體系。該體系涵蓋指控系統，具有雷達、光電、電子偵測等探測手段，雷射、微波、電子干擾、導航誘騙、高炮、防空導彈等攔截武器的反無人機領域大體系，可有效應對小型旋翼、中小型固定翼、察打一體無人機近距離、多方向、突發性襲擾及集群、蜂群等攻擊威脅，打造反無人機「天羅地網」。

值得注意的是，「天穹」反無作戰體系下的裝備有固定式、機動式、便攜式及一體式等多種形態，可用於定點防護、臨機布設、機動伴隨等多種作戰需求，還搭載「智慧大腦」輔助指揮決策，實現作戰裝備無人值守、攔截資源自主分配等功用。