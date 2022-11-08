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藍委爆料：國慶煙火無人機隊「全是大陸製」　資安國安令人擔心

▲立委魯明哲揭露，國慶晚會無人機表演是陸製？　

▲立委魯明哲揭露，國慶晚會無人機表演是陸製？（圖／魯明哲辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

今年在嘉義舉辦的國慶焰火晚會，由無人機國家隊成員台灣希望創新公司主導的無人機表演扣人心弦，除了向國人展現國機國造的成果，無人機飛出的國旗圖樣，與守土衛國的字樣，更被譽為當晚最感人的一刻！但立委魯明哲經查閱相關資料卻發現，台灣希望創新公司的無人機隊，竟全是大陸高巨創新公司（EMO）的產品，所衍生的資安、國安問題更令人擔心。

魯明哲8日說，當時檢視相關無人機資料時就嚇一大跳，因為該批無人機的螺旋槳支架上，居然有簡體字，因此懷疑所謂國機國造，莫非就是中國大陸製造的無人機排出國旗、保土衛國的字樣。

▲立委魯明哲揭露，國慶晚會無人機表演是陸製？　

而當天主導國慶焰火晚會無人機展演的台灣希望創新公司，在其公司簡介強調致力於無人機向下扎根以及科技普及的推廣教育，還推出《TD藝百》無人機群飛展演品牌，可跨界共創互動沈浸式展演。台灣希望創新不僅是無人機國家隊的一員，還接演了澎湖、金門、日月潭、故宮南院的無人機展演。

但根據民眾提供的檢舉資料，國慶當天的圖樣，包含國旗與保土衛國的無人機飛行途徑，都是中國的高巨創新公司所代工的。經調查發現嘉義國慶焰火晚會和本月5日在日月潭所舉辦的無人機展飛活動，進行展演的無人機操控系統，從機體、電池、控制系統、飛行圖樣、飛機韌體，全都是大陸公司高巨創新（EMO）的產品。

而且這批無人機從機身、電池到軟體、飛行圖樣都是中國大陸公司做的，只有充電用的電是台灣製造，難道這就是無人機國家隊交給國人的成績單嗎？魯明哲表示，國慶晚會當天蔡總統致詞時還提到，今年8嘉義已成立「亞洲無人機AI創新應用研發中心」，政府的無人機產業發展方案將由中科院、漢翔帶隊，召集協力廠商進駐，讓嘉義縣成為台灣航太產業新聚落。

他說，無人機產業將是未來的發展重點，國慶日當晚，立法院長游錫堃還呼籲國人「保護我們的國家，捍衛我們的國土」，如今回想起來實在十分諷刺。

魯明哲說，資安及國安問題一直都是蔡政府近年來不斷推動的施政重點，不僅成立數發部、資安署，行政院更於109年12月頒布了函文，明確規定公務之資訊產品及服務不得使用大陸廠牌，其中也包含無人機。而在這次舉辦國慶焰火的主辦單位故宮的投標須知第11點，也載明配合行政院命令，不允許廠商供應大陸地區標的。身為台灣無人機國家隊的台灣希望創新公司卻明知故犯，不僅無視國家政策以及採購法相關規範，用中國大陸無人機展演台灣國旗與保土衛國，簡直讓台灣國格盡失、貽笑國際。

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