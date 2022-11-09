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市場變成大型見面會　柯志恩直呼：這就是翻轉的信號

▲▼ 國民黨,柯志恩,三民區,金獅湖,2022九合一大選,2022高雄市長。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩今（9）日到三民區金獅湖早市掃街拜票。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（9）日同黃柏霖議員、黃香菽議員、童燕珍議員來到三民區金獅湖早市掃街拜票。現場一度成為大型見面會，民眾前來握手、合照絡繹不絕。柯志恩為此停留數分鐘，一一與民眾互動後才開始拜票。柯志恩也直呼，比高雄天氣更溫暖的，是高雄人的支持與熱情。

▲▼ 國民黨,柯志恩,三民區,金獅湖,2022九合一大選,2022高雄市長。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

▲▼ 國民黨,柯志恩,三民區,金獅湖,2022九合一大選,2022高雄市長。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

柯志恩二度造訪金獅湖早市，受到攤商與民眾的大力支持，「凍蒜」、「加油」聲不絕於耳。柯志恩一進到市場，馬上被一群支持者團團圍住。柯志恩表示，大家的熱情程度超乎想像，相信這就是翻轉的信號，再創高雄的奇蹟，就從三民區開始。

▲▼ 國民黨,柯志恩,三民區,金獅湖,2022九合一大選,2022高雄市長。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

掃街途中，有的民眾高舉「3號」手勢，更有民眾熱情抓住柯志恩的手，直呼「這次一定要給他翻轉」；柯志恩也展現親和力上前擊掌。柯志恩表示，很多市民向她表達對於高雄現況不滿，以及想要翻轉的期待。柯志恩提到，雖然在資源上是「小蝦米對抗大鯨魚」，但只要大家願意與她站在一起，她一定會力拚到底。

▲▼ 國民黨,柯志恩,三民區,金獅湖,2022九合一大選,2022高雄市長。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

柯志恩隨後來到鹿野講堂參拜，廟方直言，上次柯市長答應會再來參香，這次也信守承諾，非常有誠意。柯志恩也回應，8月來到市場，廟方曾給予很大的鼓勵，這次回來就是要表達感謝之意，期盼在廟方的祝福下，可以為高雄再創奇蹟。

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