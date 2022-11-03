陸太空站「三艙合一」　17國科研項目確定進駐...太空人得先學漢字

▲大陸中國航天載人工程辦公室公布的太空站三艙合一示意圖。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸太空站「夢天實驗艙」1日凌晨成功對接天和核心艙，代表著與問天實驗艙「三艙合一」的T字型基本結構成型。據了解，目前已有德國、義大利等17國科學實驗項目確定入選大陸太空站。不過，要登上太空站的外國科學家及太空人得先學習漢字，才能讀懂站內操作系統的使用說明。

▲大陸天宮太空站1:1同款模型將在2022珠海航展展出。（圖／CFP）

《環球時報》報導，（大陸）外交部發言人趙立堅表示，中國已經與多個航天機構和組織簽署合作協議，實施了形式多樣的合作項目。中國空間站（太空站，下同）是歷史上此類項目首次向所有聯合國會員國開放，目前已有瑞士、波蘭、德國、意大利等17個國家的科學實驗項目確定入選中國空間站。

值得注意的是，入選大陸太空站的17國中並未包含美國，尤其在NASA於宣布服役20多年的國際太空站將於2031年1月「功成身退」後，各國若尚未推出新的太空站，大陸「天宮」屆時將成為唯一在軌的太空站。

此外，根據《央視》公開的影片顯示，天宮太空站電腦的操作界面為全中文界面，代表著外國科學家和太空人想在站上進行科學研究，首先得學習漢語、漢字，這也將改變全球航太業以美俄為主流使用語言的現狀被打破。