他預測「川普重返白宮」大復仇！　美國人越來越想念他

▲美國前總統川普被認為很可能參選2024。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

英國知名政治歷史學家佛格森（Niall Ferguson）認為，明年此時美國經濟會更糟，讓選民越來越懷念川普執政下的經濟與外交。他預測，川普將很快宣布參選2024，且極可能獲共和黨提名、重返白宮。屆時川普「有很多帳要算」，但雖然準備好復仇，卻會受制於黨內建制派，以免傷害共和黨2028年選情。

川普今年初宣稱，如果他還是美國總統，俄羅斯不敢入侵烏克蘭，中國也不太可能冒險入侵台灣。佛格森指出，川普時期「充分就業、通膨率低於2%」，「避免第三次世界大戰、投給川普」並非完全沒有說服力，不只是牽強附會的口號。

▲美國總統拜登這個月即將年滿80歲。（圖／路透）



佛格森直言，以現實層面來說，民主黨沒有可行候選人，拜登本月就要滿80歲，明顯老態龍鍾，副總統賀錦麗是「沒有才華的政治家」，根本沒機會選上，被拜登選為競選夥伴，只是因為有色人種女性的身分，能夠安撫黨內進步派。

佛格森說，「當然，如果川普重返白宮，自由派人士將堅稱美國要滅亡了。諷刺的是，民主黨自己可能又變成否認選舉結果的人，就像他們許多人在2016年川普當選時那樣。」他也猜測，若川普選贏2024，毫無疑問會出現大規模抗議，但不太可能爆發內戰。

拜登宣稱，今年期中選舉不是共和民主2黨之間、而是民主及「威脅我們共和國基礎的極端主義」之間的競爭。佛格森對此反駁，他認為，對大多數選民而言，「民主存亡威脅」並非關鍵議題，隨著選舉結果陸續出爐，民主黨最好反省自身錯誤。