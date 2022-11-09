厚切牛排+炙燒干貝！餐酒料理變身「海陸比薩」了　還有肉桂捲餅皮

▲最新「白蘭地牛排干貝比薩」來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味開吃！人氣速食品牌「必勝客」這次把頂級餐酒料理變身成比薩了，強勢推出全新「白蘭地牛排干貝比薩」，嚴選炙燒干貝、培根蘆筍捲佐以5盎司厚切牛排，尤其搭配全新「肉桂捲餅皮」，一次就能吃到前菜、主餐、甜點等豐富滋味，即日起於全門市開賣，且還能享有外帶買大送大、外送買大送小優惠。

▲牛排+干貝的海陸組合超罪惡。

必勝客海陸系列最新豪華升級版「白蘭地牛排干貝比薩」來了，這次把培根蘆筍捲結合炙燒干貝，再加上5盎司厚切牛排佐以法國干邑白蘭地熬煮成的醬汁，打造濃郁海陸滋味，接著撒上荷蘭煙燻高達起司增添香氣、口感，每一口都能吃到淡淡酒香與鮮嫩牛排、新鮮海味等滋味，即日起至2023年1月2日限時限量開賣或售完為止。

並加碼推出全新餅皮，把人氣甜點「肉桂捲」融入芝心龍捲風餅皮當中，大口咬下不僅吃得到莫札瑞拉芝心起司、香氣十足的肉桂醬，還撒了糖粉點綴，口感外酥內軟，一次就有鹹、甜、香交織的豐富口感，提醒大小比薩須加價才能升級成新餅皮。

▲麥當勞早餐限定吃「蕈菇起司嫩蛋焙果堡」。

另，麥當勞早餐系列近日也推出期間限定「蕈菇起司嫩蛋焙果堡」，特意選用外Q內軟的現烤焙果搭配滑嫩炒蛋，再佐以鮮切番茄、濃郁起司，並加入切片蕈菇醬，每一口都能吃到超豐富口感，11月9日至12月20日限時開吃。

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