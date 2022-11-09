每分鐘狂賣37顆！麥當勞「炸蝦天婦羅漢堡」回來了　還加4盎司牛肉

▲麥當勞「炸蝦天婦羅系列漢堡」回來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸蝦控等到了！人氣速食店品牌「麥當勞」2021年開賣3周就完售的「炸蝦天婦羅海陸雙堡」重磅回歸，一次就有2口味選擇，除了吃得到一次夾進2隻完整外酥內嫩的酥炸太平洋白蝦外，還有搭配4盎司安格斯牛肉的「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」，即日起至12月20日限時開吃或售完為止。

▲有雙蝦、炸蝦+牛肉共2口味選擇。

麥當勞「Signature極選系列」去年首度推出「炸蝦天婦羅海陸雙堡」，開賣首周每分鐘狂賣37顆，擁有超高人氣，而這罪惡美味今年再度回歸，必吃這款「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」，使用太平洋白蝦裹粉後高溫酥炸，再搭配4盎司安格斯牛肉，並加上青檸蒔蘿醬、整片生菜及切達起司增添口感，大口咬下牛肉肉質鮮嫩、白蝦外酥內軟，罪惡爆表，加碼還有一次夾進2隻完整炸蝦的「雙蝦天婦羅堡」等吃，即日起至12月20日限時登場，數量有限、售完為止。

▲漢堡王最新「白雪乳酪系列漢堡」限時開吃。

另，漢堡王近日也強勢推出「白雪乳酪系列漢堡」，一共有4款選擇，通通吃得到帕瑪森乳酪醬搭配美式黃起士、莫札瑞拉起士融合帕瑪森乳酪醬共3種起士乳酪，直接融化在肉排上面，每一口都是濃郁起士香，首推吃得到雙層共8.8盎司火烤牛肉排的「白雪乳酪重磅雙牛堡」，加碼還有「白雪乳酪單層牛堡」、「白雪乳酪辣雞腿堡」及「白雪乳酪烤雞腿堡」等選擇，即日起至2023年1月3日於全門市開吃。

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