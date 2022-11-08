讓來客看懂，讓外人看見　上海兩對外信息平台同日上線

記者趙禕/上海報導

上海是中國大陸最國際化的城市，也是外籍人士生活、工作、旅遊的首選和憧憬的城市。為了讓更多海外人士瞭解上海、融入上海，上海今天啟動上線英語新聞資訊服務平台City News Service（CNS）；而每日發布最多、最即時也最權威的小程序「上海發布」，今天也正式上線臉書和推特帳號@Shanghai let’s meet。希望透過這些平台，讓來客們都能看懂、讓境外人都能看見上海，甚至全中國的最新、最詳實的資訊。

▲上海今天啟動上線英語新聞資訊服務平台City News Service（CNS）。（圖／記者趙禕攝）

上海英語新聞資訊服務平台City News Service（CNS）是上海市委外宣辦、市政府新聞辦主辦，由上海日報社承辦運營，是為在上海的外籍人士量身定制的英文權威資訊服務平台。上海原本今年就針對駐滬境外媒體和在滬跨國企業外籍高管推出Newsletter（新聞快信）和CNS試運行企業版；而這次推出的CNS平台聚焦在上海的各階層、各行業、各年齡段外籍人士，突出「來上海、在上海、為上海」主題，為在上海的外國友人提供城市要聞、政策服務資訊和實用的文化生活訊息等，還會通過開設問答單元，回答那些外國友人提出的各種問題，助力外籍人士了解上海，融入上海。未來CNS還將逐步擴大推廣服務到長三角地區，甚至到全中國大陸。

▲上海英語新聞資訊服務平台City News Service（CNS）。（圖／主辦方提供）

藉著上海正在舉行第五屆中國國際進口博覽會期間，四方來客雲集上海，利用這個時間發布上線信息也吸引了眾多正在採訪進博會新聞的記者們蜂擁而至。

▲啟動上線儀式在進博會新聞中心舉行，眾多正在採訪進博會新聞的記者們蜂擁而至。（圖／記者趙禕攝）

同時為了講好中國故事，傳播好中國聲音，展現可信、可愛、可敬的中國形象，被上海人昵稱為「小布」，每天持續發布最多、最即時也最權威上海消息的小程式「上海發布」，今天也正式上線臉書和推特帳號@Shanghai let’s meet，未來將同步把上海的最新、最有趣、最熱門也最詳實的訊息向全世界推送。

▲進博會吉祥物「進寶」也來為「小布」出海助陣。（圖／記者趙禕攝）

▼「上海發布」今天發出的第一條Facebook和Twitter消息。（圖／網上截圖）