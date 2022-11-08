「黑道治縣」布條遭環保局拆除　南投綠營控：縣府淪選舉打手

記者高堂堯／南投報導

近日南投縣內陸續掛出「黑道治縣，你甘願嗎？」布條，民進黨陣營今公開控訴，許淑華競選團隊成員不但惡意破壞拆除相關布條，質疑許淑華是否因害怕而自動對號入座？縣府環保局更以「沒有署名」為由，出動局長本人和稽查隊協助拆除，淪為特定候選人打手，呼籲南投鄉親站出來，響應懸掛布條，表達對抗黑金、改變南投的決心。

▲綠營批南投縣環保局拆除「黑道治縣」競選布條，淪為許淑華打手。（圖／蔡培慧競選總部提供）

南投縣長候選人蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡、蔡培慧競選團隊竹山鎮主任廖昱榮、「南投升級後援會」成員簡嘉佑，以及在自有地懸掛上述布條的集集鎮陳姓地主，今日於競選總部召開記者會。

▲▼集集鎮陳姓男子於自有地懸掛「黑道治縣」布條，遭南投縣環保局拆除，憤而提告竊盜。（圖／蔡培慧競選總部提供）

陳紀衡表示，蔡競選團隊自上週五（11月4日）開始於各鄉鎮市懸掛布條，許淑華競選團隊成員竟於名間鄉內尾隨，隨掛隨拆，直到蔡團隊工作人員發現、聲明要報警，對方立刻央求「拜託不要報警」，才心軟作罷；至上周末，竹山、集集地區均見到環保局稽查隊員在拆除布條，包括局長李易書本人，甚至傳簡訊給許淑華竹山區主任，以及某國民黨議員回報拆除進度，縣府的移除理由則是布條上所印「南投升級後援會」係無署名、無立案團體。

陳紀衡指出，南投市內也有多塊大型毫無署名的看板，縣府卻置若罔聞，痛批雙標，縣長林明溱、候選人許淑華根本是作賊心虛才對號入座、要求公務員疲於奔命地在假日加班拆除布條；他與簡嘉佑呼籲不願被黑道治縣的南投鄉親勇敢發聲，若有空地或空間提供布條懸掛，歡迎跟蔡競總聯繫，將請專人前往掛布條。

▲▼綠營批南投縣環保局拆除「黑道治縣」競選布條，許淑華反批作賊喊抓賊。（圖／蔡培慧競選總部、許淑華競選總部提供）

集集鎮陳姓地主強調，歷屆選舉以來都提供自家土地給各黨及無黨候選人掛競選旗幟、布條，這次則是自主掛起「黑道治縣，你甘願嗎？」布條，星期日早上卻遭到環保局稽查隊員和手持鐮刀的不明男子等人強制拆除，憤而報警提告竊盜。

環保局長李易書回應，日前接獲民眾、民代投訴，並向選委會確認，認定該款布條署名的「南投升級後援會」非屬合法立案團體，屬未具名布條，5日起依法拆除，行為人不應再懸掛，也已陪同執勤同仁完成警方筆錄。

許淑華反批，民進黨最厲害的就是「做賊的喊抓賊」，自己違法在先、懸掛沒有署名的布條，還敢開記者會指控縣政府，她呼籲所有縣民支持縣府依法行政，也承諾若當選縣長，未來一定會做所有南投縣公務員的後盾。