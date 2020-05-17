嘉大附小「融･榮」特展　畫出林業特色及多元教育

▲嘉大附小師生策畫「融･榮」特展，結合嘉義林業特色美學，及國際博物館教育多元包容。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉大附小結合國際博物館主題之多元與包容，規畫「融･榮」特展，將展現學生I/YOU/WE的多元與包容，結合嘉義在地的木/林/森，交融出「木/ I /個展」、「林/YOU/班展」、「森/WE/群展」。

畫展包含三個展區，第一區是嘉大附小五年級馬瑞辰小朋友的個展。馬瑞辰將500個上學日的午休時光，與凱琳老師經過爭執、和解，融合成一幅幅彩畫。他也透過畫筆，瑞辰逐漸找到自信、發現夢想、創造他的融合與榮耀。

▲嘉大附小師生策畫「融･榮」特展，學生自行解說畫畫動機。（圖／記者翁伊森翻攝）



第二展區是嘉大附小四年一班小朋友與詩人渡也老師的融與榮。原本規劃與渡也老師朗誦嘉義詩歌，卻由於新冠肺炎取消。只好模仿渡也老師諸羅記嘉義新詩的創作方法，每個小朋友都幻化為小詩人，以圖像與新詩一起詠讚嘉義林業與林鐵之美。

▲嘉大附小師生「融･榮」特展。（圖／記者翁伊森翻攝）

第三展區則是嘉大附小四年級139位學生的群展，親師生向陳澄波大師致敬，以「望向山林」的奔騰色彩，化為一幅幅的自畫像，以及一棵棵的彩色樹，為嘉義木都寫下新的樂章。

嘉大附小校長陳明聰表示，學校就在嘉義市阿里山林業的區域裡，長期耕耘在地文化課程，把阿里山林業的歷史文化融入學校課程，迄今已經10多年。今年的創意策展，除了持續嘉義林業特色的美學，更加入國際博物館教育的多元包容。

學生謝源祥在策展過程中發現：「只要再多一點觀察、多一點想像、多一點變化，就可以看到嘉義市各種不同的美。」

▲嘉大附小師生策畫「融･榮」特展5月16日下午2時於嘉義市南門街16號開展活動。（圖／記者翁伊森翻攝）



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