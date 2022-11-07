大專校院性平會運作傳承座談世新召開　整合資源建置友善學習環境

▲ 教育部於7、８連續二日於世新大學國際會議廳舉辦「111年度全國大專校院性平會運作傳承及座談會」。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

為推動性別平等，消除歧視，維護友善學習環境，教育部於11月7、８連二日於世新大學舉辦「111年度全國大專校院性別平等教育委員會運作傳承及座談會」，提供全國大專校院性別平等教育委員會（下稱性平會）校長、執行秘書及承辦人員專業交流及經驗分享之平臺，強化各校性平會委員與核心行政人員之相關知能，並加強各校111年度性平會新進承辦人員關於性平教育相關法令及行政運作知能，熟習校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件之處理程序及行政作業，以落實推動性別平等教育。

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▲ 世新大學校長陳清河出席運作傳承會開幕式。

7日首日運作傳承會開幕式，世新大學校長陳清河及教育部副司長黃蘭瑛皆親臨現場，黃蘭瑛指出，近年學生性平意識大幅提升，讓校園案件通報量逐年增加，各校承辦人的壓力及挑戰也與日俱增，「非常感謝大家長時間的努力及付出，讓性別平等教育得以在大專院校落實。」同時教育部也藉此機會，表揚各校性平會承辦人員，世新大學秘書室機要組梁滌棋擔任性平會承辦人員滿12年，對於性平教育推動不遺餘力，獲獎的他表示，未來也將持續努力，為性平教育貢獻心力，期盼形塑全校師生及教職員推動性別平等教育工作的共識與專業。

▲ 教育部副司長黃蘭瑛表示，近年由於學生對於性平意識提升，讓校園案件通報量逐年增加。

運作傳承會上也特邀世新性別研究所教授羅燦英、輔仁大學教授吳志光等專家，為大專校院新舊任承辦人員解說性別平等教育法、校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則及教師法之法律規定，讓各校承辦人熟習法律之規定及事件處理程序，提供與會承辦人認識各類延遲通報樣態，以確切掌握通報時效。

▲ 世新大學秘書室機要組梁滌棋（右）擔任性平會承辦人員滿12年，對性平教育推動不遺餘力，於轉承會中接受教育部表揚。

為使大專校院在推動性別平等教育工作的同時，更能有效發揮性平會與學校行政體系合作的功能，運作傳承及座談會除宣導性別平等教育工作重點外，並提供全國大專校院性平會專業交流及經驗分享平臺（例如學校性平會推動課程開設、友善空間、委員會運作之專業意識等），以期強化各校性平會委員與核心行政人員相關知能，進而整合校內各處室資源，俾積極落實推動性別平等教育，建置性別平等、友善、安全之學習環境。

▲ 世新性別研究所教授羅燦英為大專校院新舊任承辦人員解說性別平等教育法。