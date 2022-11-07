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雨具先別收！周三前雨彈續轟東北部　放晴回暖時間曝

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▲周三前東北部仍有較大雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風減弱，不過今明兩天水氣仍多，迎風面北部、東部易有短暫雨，周三前不排除低壓波動發展，東北部仍要嚴防局部大雨，周四到周末水氣減少轉乾，降雨明顯減緩。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，昨天東北季風減弱，今天(11/7)清晨各地最低溫約17至21度，仍有涼意；預期本周東北季風普遍都比較弱或為高壓迴流偏東風的環境，各地氣溫都會再回升，中南部高溫可到27、28度以上，低溫約20至24度。

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北部及東半部今明兩天高溫約24至26度，低溫17至21度，周三(11/9)開始至周末北部、東部高溫可望回到27至28度左右，低溫約19至22度。

降雨部分，林孝儒表示，今明兩天水氣還是比較多，迎風面北、東部都還是容易有短暫陣雨，且周三台灣東方海面亦不排除有低壓波動的發展機會，使得北、東部多點不穩定因素，還是持續有降雨，或是低壓位置較靠近沿海，尤其北海岸到宜蘭還是要留意局部較大雨勢，不過整體降雨要到周四起至周末隨著台灣附近水氣明顯減少轉乾，東部降雨情況將大幅減緩，變得更零星。

林孝儒表示，本周天氣趨勢，中南部白天有偏熱感，但天氣比較穩定，不過要留意日夜溫差變化；而北部及東半部因為降雨關係，高溫回升幅度則不會那麼多也比較慢，周三之前還是要留意有局部較大雨勢發生，要到周四才會明顯減緩。

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