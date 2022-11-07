越南妹嫁台被狠尪打10年終逃走　安置發現超酷技能：很會殺豬

▲ ▼小董(化名)被尪打10年，去年終於逃走，重獲新生。（下圖同／新北勞工局提供）

記者戴上容／新北報導

10年前遠從越南嫁來台灣的小董（化名），從新婚第一天就慘遭丈夫家暴，為了生存只能吞忍，去年小董不堪受辱，連夜帶著女兒求助家暴防治中心緊急安置，雖然安全了，為了避免丈夫打探到母女下落，她不能回去原來上班的地方，也無法繼續透過同鄉人際網絡找工作，頓失生計，好險後來在市府人員幫助下，發現小董身懷很多技能：宰豬也難不倒她！經過一年培訓後，順利就業，生活也步上軌道。

據了解，從越南嫁來台灣的新住民小董來台10年，長期透過同鄉介紹工作，去年不堪配偶家暴，帶著女兒求助家暴防治中心緊急安置，小董後來主動接觸了「新北市婦女與中高齡者職場續航中心」，希望幫忙找工作，解決經濟困頓，續航中心個管員瞭解小董狀況後，立即迅速開案展開協助。

個管員先盤點小董工作能力，發現她有工廠、餐飲業、屠宰豬、雞等豐富經驗，而且小董對工作條件要求也不多，經進一步「職業心理測驗工具」分析，測出她料理懷著濃厚興趣，小董又參加「中餐職訓課程」，結訓後個管員尋找友善廠商，推介小董求職。

不過，小董面試經驗不多，個管員提供一對一服務。正式面試當天，個管員甚至還陪同一起進入會場。最後，小董終於順利獲得食品廠技術員工作，迄今已穩定就業8個月，與女兒展開經濟獨立的新生活。

個管員表示，雖然面對多重弱勢，但陪伴過程，充分感受小董的積極，更看見新住民母親的韌性。雖然自立後的薪資不算優渥，但小董很滿意目前的生活，同事對她也很友善。對於未來，她希望一步一腳印慢慢來，而且愈來愈好。

勞工局長陳瑞嘉表示，對於遭受家暴或性侵的被害人、更生人等特定弱勢婦女，只要有意願與能力，續航中心絕對會提供就業諮詢、評估、推介就業、陪同面試等服務，盡全力協助弱勢女性勞工排除就業障礙，及早投入職場。續航中心今年已開發13家友善廠商，並提供130個有關的工作機會。欲了解更多訊息可搜尋「新北勞動雲」（https://ilabor.ntpc.gov.tw/）或撥打專線02-22511225、02-22518859。