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獨／台灣極樂排行榜曝！萌妹「五星」高雄封后　留言怨很難約

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲妹妹評分榜，實際查詢發現高雄的前三名是她們 。（圖／翻攝評分網）

記者吳奕靖／高雄報導

不說你可能不知道，連賣淫也有排行榜！而且還是全台灣各地都有，標榜讓老司機「放心約會絕不踩雷」。實地查詢高雄排行榜，發現第一名竟然有9.8分，評價高達5顆星，老司機「消費」後還留言，「她是在高雄會回沖的唯一選擇。」

透過這套評分「妹妹」排行榜查詢系統，檢索高雄相關資料，發現高雄市的前三名分別有9.8分、8.6分以及8.4分的評價分數，第一名跟第二名之間差了1.2分，原因是什麼？仔細對比資料，第一名賣淫女子的花名叫「萌萌」，是越南籍，而且照片還附註「100%激推」，「顏值爆表、好用才是硬道理」。

▲妹妹評分榜，實際查詢發現高雄的前三名是她們 。（圖／翻攝評分網）

▲前三名還有人強打是「本人照片」 。（圖／翻攝評分網）

▲妹妹評分榜，實際查詢發現高雄的前三名是她們 。（圖／翻攝評分網）

▲妹妹評分榜，照片都是相當「清涼」。（圖／翻攝評分網）

▲妹妹評分榜，實際查詢發現高雄的前三名是她們 。（圖／翻攝評分網）

▲妹妹評分榜，實際查詢發現高雄的前三名之一 。（圖／翻攝評分網）

這套評分系統分外貌、態度、身材以及技巧來評分，這名萌萌都拿到了9.6以上的高分，評價為5顆星，消費一次的價格是60分鐘要3200元，老司機的「消費評價留言」有「真的越沖越喜歡」、「會是自己如果在高雄會回沖（再次來消費的代稱）的唯一選擇」、「前幾天第一次約到她，我已經對其他妹不感興趣，只想一直約她」。

第二名是23歲擁有D奶的白安，她跟萌萌都是越南人，外貌跟身材都有破9分，評價為4顆半星，老司機對她的評價還頗為直接，一般都是肯定顏值，但是服務就沒有很推。第三名是一個超級新人禹希，被稱為馬來妹，小隻馬的身形擁有著D罩杯，老司機說：「是70人斬排得進前10名，中文只會一點點，但整體可以給到95分，值得回沖」，評價為4顆星。

▲妹妹評分榜，實際查詢發現高雄的前三名是她們 。（圖／翻攝評分網）

▲妹妹評分榜，高雄第一名拿到5顆星的高評價 。（圖／翻攝評分網）

這套評分系統，在通訊群組當中流傳，還強調是「新增排行榜、妹妹評分模式」，表示為了因應新冠肺炎的疫情，妹妹都會每天量體溫，身體健康才會報班，不過這套系統還是「會員制」，必須是會員才能有更大權限，但光是非會員在系統當中能看到的照片，就足以讓人「眼花花」了。

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