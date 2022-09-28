越南胸猛女躲大樓賣淫…「正要連結」就被抓！　她認了：已接3攤

▲林男找了3人當「女服務生」從事性交易。（圖／讀者提供）



記者許展溢／高雄報導

高雄新興區七賢一路某大樓日前被檢舉疑似違法從事色情交易，警方經多日蒐證了解，26日終於破獲，負責人林姓男子僅20歲，找來了2名越籍、1名台籍，共3女當「服務生」，對外號稱純按摩，實際就是在性交易，每次費用最高3600元。

警方表示，此住商大樓因隔間多，不易查緝，業者遂承租從事不法，對外宣稱純按摩，實則媒介小姐從事性交，經多日探查蒐證，26日凌晨執行搜索，查獲林男、2名越南籍女服務生，分別為N女35歲、H女34歲，及本國籍20歲陳姓女服務生，當場更查扣了不法所得1萬2200元及帳冊。

▲▼警方表示，兩名越籍女服務生才剛來台，語言還不太通。（圖／讀者提供）



警方指出，當天有一名28歲楊姓男客人，坐在床上才要和其中一名越籍服務生剛開始要辦事，但就被逮捕，由於越籍女服務生才來台灣沒多久，語言還不通，本國籍的陳女則坦承當天已接客3人。

▲警方帶回偵訊畫面。（圖／讀者提供）

警方提到，林男都以通訊軟體聯繫媒介女服務人員，以每次新台幣2600至3600元不等代價，與不特定人從事性交易，並從中獲取600元媒介費，全案於偵訊後，林男依刑法妨害風化罪嫌，移送地檢署偵辦，3名女服務生和男客人，全依違反社會秩序維護法移送裁處，並擴大追查幕後有無應召集團操縱。

▲▼警方提到，一名本國籍坦承當天接了約3個客人。（圖／讀者提供）

