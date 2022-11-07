自提百萬檢舉獎金！嘉市議員候選人：請指證「我家人拿錢買票」

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市市議員選舉疑傳栽贓抹黑，被誣賴的市議員候選人王冠鈞與競選團隊大動作召開澄清記者會，呼籲選民幫忙自己抓賄。他7日上午提存自己積蓄百萬元現金「請大家檢舉王冠鈞賄選」，民眾若有證據能指證王家人拿錢買票，不只能領到政府的檢舉獎金，還可以跟律師領100萬元。

▲▼嘉義市議員候選人王冠鈞(圖左)強調清白選舉，開記者會澄清並出具賄選獎金 。（圖／記者翁伊森攝）

王冠鈞強調，參選之初，即勤走基層、聽取市民建言，打定主意要清白參選，絕對不可能買票賄選，但是沒想到外界有各種抹黑謠言，令他感受到選舉奧步的可怕。

王冠鈞競選總部表示，日前接受支持者告知，某里有人收到4000元，還請對方一家4票都投給王冠鈞。讓競選總部感到懷疑，立刻請對方到場說明但對方後來改口，聲稱在家的老父親的確有收到4000元，但他「記錯」候選人名字。

更有謠傳替王冠鈞的樁腳買票被抓，更讓團隊震驚，由於先前被人冤枉買票之事先報請警方追查，王競總於3日下午由市警一分局製作筆錄在案。

王冠鈞7日上午於競選總部，由律師湯光民、劉昆銘陪同下召開記者會，現場拿出100萬元現金聲明，即日起，凡是有證據證明王家人花錢買票賄選者，歡迎向司法單位檢舉，經司法定讞後，檢舉人不只可以獲得政府的檢舉獎金，還可以來跟律師領100萬元。

律師湯光民則指出，散播不實謠言指控候選人花錢買票，已經涉及《刑法》毀謗罪，散布不實事項可處一年以下有期徒刑，以及《公職人員選舉罷免法》意圖使候選人不當選，最重可判處五年以下有期徒刑。