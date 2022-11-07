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趙介佑再多關1年！動私刑+逼簽本票...害欠債男急性腎衰竭

▲▼民進黨高層之子涉毒遭聲押！馬上拿到「抓耙仔」名單　衝警局問罪。（圖／翻攝自趙介佑臉書）

▲民進黨高層之子趙介佑因毒品等罪，被判2年有期徒刑定讞，但他2021年2月與友人又涉擄人等案遭判刑。（圖／翻攝自趙介佑臉書）

記者黃宥寧／台北報導

民進黨台北市黨部前評委趙映光之子趙介佑，因販毒等案遭判2年有期徒刑定讞，惹禍不斷的他，2021年又因與友人陳景暉、謝廣翰、巫男共同凌虐積欠50萬賭債的李姓男子，又發現李手機存有陳、謝女友裸照，將人打到急性腎衰竭、橫紋肌溶解等傷。士林地院今（7日）宣判，依共同犯剝奪他人行動自由罪，判處趙1年有期徒刑、陳、謝各6月有期徒刑。

判決指出，2021年2月13日下午4時許，被害人李姓男子搭乘洪姓友人汽車，在北投區承德路7段前，巧遇陳景暉（22歲）與巫男，陳、巫想到李男積欠謝廣翰50萬債務，立刻「連人帶車」要求前往珠海路157巷6號。路途中，巫男直接拿鑰匙狠刮李男額頭，同時也連繫趙介佑、謝廣翰。

到場後，意外發現李男手機竟存有謝廣翰（25歲）現任女友、陳景暉前女友裸照，一行人當場憤怒不已，輪流以徒手、甩棍毆打李男，導致他受有橫紋肌溶解症、急性腎衰竭、敗血症等傷，李男遭囚禁3、4小時，被迫簽下50萬本票，還被拿走手機，登入臉書發文寫下：「我對不起北投人，我不該亂拚，亂賭，我天誅地滅」（普通傷害罪，趙、謝、陳與李，今年3月11日當庭達成和解獲不起訴）

同日晚上7時許，趙介佑（30歲）打給李男父親劉姓男友人，劉男帶著李男父母到珠海路後，劉先後交付20萬、27萬給趙介佑，趙等人也同意讓他們先將李男帶走，李男獲釋後報警處理。

▼民進黨高層之子趙介佑夥同友人將人打成傷，遭判1年有期徒刑。（資料圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼民進黨高層之子趙介佑涉毒！馬上拿到筆錄「抓耙仔出賣」　衝警局問罪。（圖／翻攝自當事人臉書）

警詢、偵查時趙介佑、陳景暉、巫偲瑋坦承犯案，謝廣翰則稱是受陳男邀約到場，到場後看到趙介佑等人都在珠海路住處，也有在手機內發現有他們前、現任女友裸照，但辯稱「我沒毆打他，趕過去時，李就全身是傷」，更提到現場有看到借據、本票，後來就從李男手機內刪掉全部裸照，刪完就離開。

檢方根據劉男證述、本票、診斷證明及李男在臉書貼文截圖等，依剝奪他人自由罪將趙、謝、陳提起公訴，趙介佑5年內再犯，累犯，建請法院加重其刑，至於拿鑰匙刮額頭的巫男則被依普通傷害罪起訴。

至於，李男認趙等人在屋內毆打他，趙還拿西瓜刀的背面砍手、腳，涉嫌殺人未遂罪，檢方根據診斷證明書，認為李男受傷部位，並非集中在人體要害，難認有殺人主觀犯意，且無積極證據，依「罪疑惟輕」原則認罪嫌尚屬不足，予以不起訴處分。

士林地院審理後，認被告僅因與李有債務糾紛，又發現李手機存有謝女友即陳前任女友裸照，趙透過劉男居中協調，收取李父母支付現金，而3人都有暴力犯罪前科，素行不佳，未能記取教訓，依共同犯剝奪他人行動自由罪，判處趙介佑有期徒刑1年、陳、謝各有期徒刑6月；至於巫男則依普通傷害罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。

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