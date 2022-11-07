陸單日新增破5千例　呼和浩特要求「不准對居民封門」

▲呼和浩特已經封控許久，疫情仍持續。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸疫情持續升溫，7日通報5496例本土病例，包含535例確診及4961例無症狀感染。另外，由於高強度封控導致多起悲劇發生，內蒙古呼和浩特市6日晚間召開記者會，強調「不准對居民戶門一封了之」以及「堅決杜絕設置門鎖、插銷、掛鉤等鎖閉設施」。

根據大陸衛健委通報，535例本土確診中，廣東224例，內蒙古57例，河南42例，重慶42例，北京41例，新疆30例，山西22例，四川19例，湖南10例，雲南10例，黑龍江9例，陝西7例，福建5例，山東5例，青海3例，甘肅2例，寧夏2例，天津1例，河北1例，江蘇1例，江西1例，湖北1例。

4961例本土無症狀感染者之中，廣東1882例，內蒙古976例，新疆585例，黑龍江281例，河南264例，湖南257例，青海115例，重慶84例，山東74例，四川74例，湖北61例，山西53例，甘肅51例，福建35例，河北32例，雲南30例，北京18例，陝西17例，遼寧13例，天津12例，吉林10例，江蘇8例，西藏7例，安徽6例，浙江5例，江西3例，廣西3例，寧夏3例，上海2例。

另外，由於高強度封控導致多起悲劇發生，內蒙古呼和浩特市6日在疫情防控記者會上強調，為科學精準細緻做好社會管控工作，必須暢通應急通道、強化服務保障，「不准對居民戶門一封了之、單元門一鎖了之、小區大門一關了之。」

呼和浩特市還說，將對全市中高風險小區（村）管控措施落實情況開展一輪全面摸底排查。單元門、隔離圍擋只能通過張貼封條的方式進行封閉，堅決杜絕設置門鎖、插銷、掛鉤等鎖閉設施。同時，安排24小時巡邏值守，並充分運用電子監控設備加強管理，「如再出現鎖門事件，廣大市民可撥打12345投訴舉報，一經查實，嚴肅查處相關責任人。」