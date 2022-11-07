邀學妹視訊裸聊　學長答應不外流下秒截圖！結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

高中生阿強（化名）邀請同校學妹美美（化名）視訊裸聊，並答應不會錄影或截圖，沒想到當對方依約脫去衣物後，他竟然馬上截圖影片畫面，還傳給同學看，結果害自己吃上官司，被高雄地院法官依法判處有期徒刑1年10個月，緩刑4年。

▲阿強與美美是學長、學妹關係。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

判決書中提到，阿強與美美是同校學長、學妹關係，還是男女朋友（現已分手），去年9月某日兩人都在住處的房間內，他透過LINE要求美美開啟視訊聊天功能，並裸露身體讓他觀賞。

起初美美選擇拒絕，但阿強一再要求，她才妥協答應裸聊，同時告誡不可以錄影、截圖。阿強佯裝答應條件，卻還是在美美依約脫去衣物後，將影片畫面截圖，再傳給同學觀看。

同學收到裸照警覺有異，立即告訴美美此事，並通報校方、警方處理。阿強到案後坦承不諱，隨後被高雄地檢署檢察官依違反《兒童及少年性剝削防制條例》起訴。

高雄地院法官認為，阿強明知美美未滿18歲，竟為了滿足私慾，將裸聊畫面截圖，對女方的身心健全、人格發展均產生不良影響，行為實有不該，考量到他犯後坦承犯行，也與女方的家長達成調解，並依照調解條件捐款完畢，最終依法判處1年10個月，緩刑4年，同時還要接受4場法治教育，全案仍可上訴。