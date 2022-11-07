國1汐止南下主線通車！下一步復建邊坡　交長：半年內增設偵測器

▲國1南向汐止交流道(10k)邊坡半年內將增設偵測器。（資料圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

國道1號南下汐止匝道兩度坍方，經多日搶修，五堵到汐止主線今(7日)凌晨3時半全線開放通車，汐止南下匝道和出口集散道仍持續搶修，預計13日恢復通車。交通部長王國材今表示，汐止路段未來將在半年邊坡復建期內增設偵測器。

針對今一開放通車後國道仍一度出現塞車，王國材表示，國1南下汐止路段原訂今上午5時通車，提早今天凌晨3點半就完成並開放通車了，一開始有點塞，後來他請高公局交管組對整體國道管理調整，目前交通狀況良好。

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國1汐止路段通車了，但邊坡復建和加固才剛開始，王國材表示，邊坡分級定檢過去有一定制度，這次坍塌邊坡為C級較穩定邊坡，類似C級邊坡有597處，其中有269處已設有偵測設施，目前正在檢討偵測設施設置廣度。

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

王國材指出，過往都在邊坡滑動下緣設置偵測器，現在發覺集水區包括邊坡後方集水區含水量高，泥土不是那麼穩定，因此檢討如何把原來偵測範圍廣度增加，目前已經開始啟動。

王國材強調，針對這次汐止坍塌的部分，將在半年復建期把偵測器設得比較廣；269處偵測地點也將進行檢討，研擬擴大和增加偵測器，目前都在檢討中。