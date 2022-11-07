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苗栗女賊2度設局開車撞警拒捕　狂衝11公里躲山區狼狽落網

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市文山地區昨(6)日中午連續發生汽車遭人毀損及佛壇聚寶盆遭竊案，警方通報攔截圍捕，34歲郭姓女犯嫌衝撞一名騎機車員警後逃逸，警方於案發後50分鐘，在距離11公里外的頭屋鄉明德水庫產業道路攔獲郭姓女竊嫌，順利逮捕歸案。

▲▼郭姓女竊嫌在苗栗市連續衝撞攔查員警後逃逸，50分鐘後在頭屋鄉一處產業道路落網。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲郭姓女竊嫌在苗栗市連續衝撞攔查員警後逃逸，50分鐘後在頭屋鄉一處產業道路落網。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗警分局6日中午12時許接獲竊案報案，報案人目睹竊嫌駕車逃逸，並將車號提供警方，員警前往案發現場途中發現該車，隨即將該車攔下盤查，不過，該車拒絕攔停高速逃逸，現場員警不放棄追緝，在周邊道路繼續搜索，轄區派出所員警劉尚豪在西山公墓內發現該車，立即下車盤查，不料郭女突然駕車衝撞警車逃逸，所幸員警機警跳車未遭受波及，正當員警聯繫攔截圍捕時，郭女居然又再次駕車折返朝警用機車衝撞後逃逸。

苗栗警分局立即通報轄區警網攔截圍捕，在案件發生50分鐘後，頭屋分駐所警員吳光文、劉仲恩，在頭屋鄉省道台13線再次發現該車，經沿路追緝，終於在頭屋明德水庫內一處產業道路攔停該車，並制伏逮捕郭嫌，警方依竊盜、毀損及妨害公務等罪嫌移送台灣苗栗地方檢察署偵辦。

苗栗警分局指出，被害人發現遭竊時，記住嫌疑人車輛車號及特徵，提供警方查緝，讓警方能在第一時間掌握竊嫌人車，是本案能迅速偵破的關鍵，也呼籲民眾發現犯罪時，能將相關涉案人車等特徵牢記，及時提供警方查緝。

▲遭郭姓女竊嫌拒捕衝撞的警用機車車體破損，幸好員警無礙。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲遭郭姓女竊嫌拒捕衝撞的警用機車車體破損，幸好員警無礙。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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