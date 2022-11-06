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遊高雄破盤價199元！陸海空360度賞夜景只要＄500　雙11手刀開搶

▲全台十大夜景，高雄就獨佔4處，居全台之冠。（圖／高雄市觀光局提供）

▲全台十大夜景，高雄就獨佔4處，居全台之冠。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

年度雙11購物節來了！高雄市觀光局也跟上這波血拚熱潮，推出高雄旅遊神卡，交通吃到飽最低只要199元起，以及500元的「2022高雄越夜越好玩」套票，能以陸海空360度視角體驗高雄美景，預計將於11月11日上架販售。

觀光局局長周玲妏表示，觀光局與高雄捷運公司多年來在好玩卡產品發展及行銷推廣，保持緊密合作，今年度更整合MeNGo交通系統，除10月熱銷的「高雄好玩卡-打狗逛逛」套票外，11月接力推出「2022高雄好玩x MeNGo景點暢遊券(24H/48H/72H)」及「2022高雄越夜越好玩」2款套票套票，皆可透過手機或其他智慧型載具上網購買QRcode版，在產品時限內，一碼輕鬆暢玩大高雄。

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▲高雄好玩卡。（圖／高雄市觀光局提供）

▲雙11開搶高雄好玩卡，最低199元暢遊高雄。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局說明，這波發行的「MeNGo景點暢遊券」可讓旅客依自身需要選擇不同的時數效期，透過MeNGo交通整合服務，輕鬆到達高雄知名必玩景點，並享景點周邊大型場館期間限定優惠，包含左營見城館、再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區、高雄市立歷史博物館、哈瑪星台灣鐵道館、高雄流行音樂中心、棧貳庫、高雄市立美術館、壽山動物園、崗山之眼、旗津貝殼館、舊振南漢餅文化館(大寮漢餅房門市)、裕賀牛觀光工廠、高雄皮影戲館等，QRcode版只要199/299/399元，卡片版則是299/399/499元。

▲漫遊愛河貢多拉。（圖／高雄市觀光局提供）

▲「2022高雄越夜越好玩」套票可漫遊愛河貢多拉。（圖／高雄市觀光局提供）

全台十大夜景，高雄就獨佔4處，居全台之冠！觀光局順勢推出「2022高雄越夜越好玩」套票，整合愛河貢多拉、開頂雙層巴士、夢時代摩天輪等，讓旅客從陸海空360度體驗高雄夜間魅力，搭配多家優質餐酒館、酒吧的美食佳釀，讓旅客感受到不同的港都滋味，還可享有眾多在地特色酒吧憑卡優惠，開賣優惠價QRcode版只要新台幣500元。

▲棧二庫夜景。（圖／高雄市觀光局提供）

▲棧貳庫夜景。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄燈塔夜景。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄燈塔夜景。（圖／高雄市觀光局提供）

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