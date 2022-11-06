蔡英文4度赴南投助攻蔡培慧　批國民黨LINE群組問車牌籲團結反黑金

▲總統蔡英文今4度赴南投，參加「挺蔡培慧百工百業造勢大會」。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

距離9合1選舉剩下最後20天，民進黨主席曁總統蔡英文今日傍晚再度赴南投名間鄉，出席「南投百工百業後援會」成立大會，也是第4度赴南投助選；蔡英文表示，縣長候選人蔡培慧的支持度跟看好度越來越高，而南投已17年沒有政黨輪替，這次選舉更是黑跟白的戰爭，拜託選民支持正派、勇敢的蔡培慧，讓南投不再有黑金政治，也有大發展的機會。

今天的造勢活動吸引滿場南投鄉親前來為蔡培慧加油，全場不斷高呼「團結向前行，南投一定贏！」立委羅美玲、內政部長徐國勇、行政院副院長沈榮津輪番上台助講、推薦蔡培慧，何欣純、張廖萬堅、國策顧問湯文萬、黃奕叡、前立委林耘生、前南投縣議長吳棋祥也都到場力挺；蔡英文上台時，全場揮舞旗幟，不斷高喊「蔡總統加油」、「蔡培慧凍蒜」。

蔡英文說，黑金、派系是南投一直沒進步的原因，蔡培慧這次選縣長就是要對抗複雜的地方勢力、黑金和派系；她提及前陣子媒體報導，對手竟在line群組公開詢問蔡培慧的車牌號碼，也認為這樣的行為非常不好。

蔡英文指出，蔡培慧現在掃街的時候，鄉親的反應越來越熱情，越來越多的民眾都站出來支持她；南投人展現出想要改變的氣勢已經越來越強，大家都想要換黨、換人做看看。

蔡英文再度強調，今年的選舉是最有機會改變南投的一次。現在藍綠2陣營的民調非常接近，「我們大家再拚一下，我們就贏了！」