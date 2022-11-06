忘帶40元遭炸物老闆嗆！唐寶寶上進又孝順「苦練單輪車」勇奪冠軍

▲唐寶寶買炸物忘記帶錢。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者施怡妏／綜合報導

新北市一位唐寶寶4日想買40元炸物給家人吃，因忘記帶錢包，立刻向老闆道歉，怎料對方當眾咆哮、直接報警處理，嚇得他不停發抖。從唐寶寶的臉書上可以看到，他非常孝順家人，會幫阿嬤按摩，平時也努力學習技能，包括挽面、騎單輪車、鐵琴等等，也多次參加表演，展現苦學的成果。

唐寶寶常在個人臉書上分享生活大小事，對家人很孝順，日前才PO出幫阿嬤按摩頭部的影片，「阿嬤說頭痛痛的，我幫阿嬤做頭部按摩」，還會替阿嬤按摩腳；唐寶寶還PO出與阿嬤的日常生活，依偎在阿嬤身邊，畫面看起來相當溫馨，「阿嬤生肖屬豬，我喜歡陪伴阿嬤，謝謝阿嬤疼愛我」。

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此外，他平時也苦練才藝，包括騎單車、鐵琴、扯鈴等等，3歲就學溜冰了。日前他參加新北市舉辦的活動，表演騎單車，因場地濕滑跌倒了，但他一點都不氣餒，「下雨天地板濕滑，今天表演跌倒了三次，現在肩膀和手腳都受傷了 ，不過只是擦傷，過幾天就會好了」。

他也希望可以靠自己的雙手賺錢，跟媽媽學習挽面的技術，「我很努力成為一名優秀的挽面師傅，我只是想靠自己的雙手賺錢，我的努力是不是有人看見了，謝謝教過我的老師們」。

▲唐寶寶忘帶40元發抖道歉，卻被炸物店老闆大吼。（示意圖／資料照）

從出生第一天就被小兒科醫生判定為「唐氏綜合症」，他稱自己是「多一條染色體的男孩」，國中一年級開始接觸雜耍及單輪車，「雖然學習速度慢、肌肉張力低，我總是告訴自己『比別人多練習幾次吧』」，在爸媽的鼓勵下，遇到挫折時也勇敢站起來。

他從國中開始就跟著劇團表演，還取得了街頭藝人證，全國身心障礙大賽多元表演組冠軍，參與尾牙表演、協會活動等，甚至還有到海外表演的經驗，「我並不覺得唐氏症有什麼不好 ，謝謝爸爸媽媽教育我，謝謝哥哥阿公阿嬤疼愛我，謝謝所有的阿姨們支持我，也許我不知道我的表演大家會不會喜歡，但是我會一直努力」。

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