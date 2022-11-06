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華為：明年發表「鴻蒙4」　支付寶目前已正式接入

▲華為鴻蒙系統（HarmonyOS 2）免去藍牙或APP連結設備，帶來智慧終端使用上的創新體驗。（圖／CFP）

▲華為鴻蒙系統。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

華為終端BG首席運營官何剛4日在華為開發者大會上宣布，華為明年將發布HarmonyOS 4。這代表著，鴻蒙操作系統基本上保持一年一次大更新，跟蘋果操作系統的頻率類似。

華為開發者大會上，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東表示，華為終端業務的口號是「make it possible」，變不可能為可能，4年前華為第一屆開發者大會正式推出了鴻蒙操作系統，並宣布鴻蒙走向開源，去年鴻蒙2.0商用，把手錶、手錶、平板等智能硬件設備都搭載了鴻蒙操作系統，給用戶帶來了非常棒的用戶體驗。

▲華為鴻蒙系統（HarmonyOS 2）發布，將智慧設備放在同一個場域內，隨時可調用。（圖／CFP）

余承東說，不久前華為又發表了鴻蒙3.0，按照全場景戰略圍繞五大場景持續優化體驗，讓體驗更上一層樓，「今年伴隨著五大場景體驗持續進化，HarmonyOS（鴻蒙）已成為最俱生命力的生態底座。”」

同時，華為終端BG首席運營官何剛也在會上宣布，華為明年將發布HarmonyOS 4。

何剛說，華為正在和支付寶探索基於HarmonyOS原子化服務的更多可能，用戶很快將體驗到通過智慧搜索，一步直達支付寶生活繳費的原子化服務卡片，直接完成在線支付。

何剛還說，未來還將上線醫保查詢、公積金查詢等便民服務和基於智能位置卡片的主動智能推薦服務，「不僅如此，用戶也將在車機上通過原子化卡片形式享受支付寶車載服務卡片帶來的豐富的用車和生活服務，如加油充電、停車繳費、快遞提醒等。」

▲民眾在上海華為旗艦店體驗使用鴻蒙系統（HarmonyOS 2）連結手機和平板電腦。（圖／CFP）

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