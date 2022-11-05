一覺醒來銀行多1552萬！說唱歌手狂買金條外匯　警上門抓人下場慘

▲說唱歌手嘎迪亞起床發現銀行多了1552萬，於是開始瘋狂消費。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

澳洲24歲說唱歌手嘎迪亞（Abdel Ghadia）某天一覺醒來發現自己的銀行賬戶裡多出了75萬澳元（約新台幣1552萬元），於是他開始瘋狂消費，沒想到這筆錢居然是一對夫婦的買房錢，因此嘎迪亞將面臨多項指控。

據《鏡報》報導，2020年10月，一對未透露姓名的夫妻根據房仲指示，將買房的首付匯到聯邦銀行的某個賬戶，不料當結算日到來時，對方卻告訴他們沒收到這筆錢。幾經追查後，銀行發現這筆巨資被錯誤匯入嘎迪亞的賬號，但嘎迪亞第一次接受警方審訊時，並不承認他收到了這筆巨額。

2021年10月，嘎迪亞再次被警方逮捕並接受調查時，才承認他「一覺醒來就看到了錢，我不知道這些錢是從哪來的，我告訴了銀行，但我還是把這些錢花了」。警方調閱監視器畫面，發現嘎迪亞在雪梨多地的ATM提走了逾1.36萬澳元（約新台幣28萬元）的現金，還買了不少外匯。

與此同時，他在雪梨2家銀樓購買了14塊總價值高達60萬澳元（約新台幣1241萬元）的金條，並在優衣庫（Uniqlo）和JD Sports、MECCA等店面買了多樣服飾與化妝品。

法庭記錄顯示，嘎迪亞日前已對2項處理犯罪財產收益的指控認罪，涉案金額超過10萬澳元（約新台幣200萬元），而嘎迪亞將於12月2日接受判決。目前警方已禁止嘎迪亞出境，並將對其實施晚上10點至早上7點的宵禁。