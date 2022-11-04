愛犬過世「剝皮做成地毯」　標本師曝飼主思念：牠準備好回家了

▲澳洲家庭把過世愛犬做成皮草地毯，希望能夠永遠留念。（圖／翻攝instagram@chimerataxidermy）

記者吳美依／綜合報導

澳洲某家庭飼養的黃金獵犬過世後，決定把狗狗製成皮草地毯，放在家裡永遠留念。標本剝製師格蘭特（Maddy Grant）把照片分享至社群媒體，「年老美麗的黃金獵犬為了家人被做成皮草保存，終於準備好回家了」，卻引爆正反論戰。

29歲的格蘭特經常在社群媒體上分享各式作品，包括完整的標本剝製、頭骨保存及毛皮鞣製，「毛皮被鞣製後成為皮革，所以毛髮不會脫落」，使得地毯能夠多年保持良好狀態。

格蘭特透露，過去5年開始，人們對於標本剝製越來越感興趣，她處理過的寵物包括貓咪、老鼠、兔子、天竺鼠、山羊及「幾乎所有你能想到的寵物」，「很多人想要一個實體紀念品，以懷念他們的寵物，不論是看著寵物平靜地睡在床上，或者感覺到寵物的毛髮甚至骨頭。」

許多網友對飼主的決定感到震驚，「這讓我的胃不斷翻騰，那張可憐又洩氣的小臉蛋」、「我很抱歉，但這完全不尊重狗狗，讓牠安息吧」、「我的天，這太病態了」、「我愛我的狗，而且絕對不會這麼做。這超級毛骨悚然的。」

不過，也有許多人留言標註朋友，並且宣稱寵物過世後會考慮透過相同方式紀念。另一些人認可飼主的愛，卻自認「做不到」，「有點怪，但又很甜蜜」、「這很有趣，但肯定不是每個人都適合」、「我對此五味雜陳，不確定自己是否能做到，但這很漂亮」、「我從未見過這樣的事情，說實話蠻酷的。」