台北高房價、社宅怎解？　陳時中、蔣萬安、黃珊珊解方一次看

記者陶本和／台北報導

台北市長選舉電視政見辯論會，5日下午登場。在媒體提問階段，首先由TVBS代表錢怡君拋出台北高房價、社會住宅議題，國民黨候選人蔣萬安表示，未來會保留更高比例戶數給40歲以下年輕人入住；而民進黨陳時中表示，上任後會積極興建、擴充包租代管戶數，讓台北市的社宅總量達到6%、總共5.7萬戶；至於無黨籍候選人黃珊珊則承諾，不會開空頭支票。

在媒體提問階段，TVBS代表錢怡君拋出「台北高房價、高租金」的居住正義議題。她向三位市長候選人追問，該如何解決高房價的居住正義問題，願不願意承諾，社宅政策若跳票之後不再競選連任？

對此，蔣萬安回答時表示，台北人口外移問題是重中之重，這四年遷出三十萬人，高房價是主因，低薪也是年輕人不可承受之重，「社宅不是萬靈丹，未來我會爭取更多支持，像是額度更大的租金補貼」。

蔣萬安說，他要健全城市產業，活絡經濟，提供年輕人更多更好的工作機會，在台北築夢，未來會用美國矽谷經驗讓台北科技廊帶完整成型。規劃提高生育獎勵、生兩胎入住社宅租金減免，讓年輕人願意生、敢生、養得起也住得起。

蔣萬安直言，前台北市長郝龍斌就定位社宅是青年公宅，入住資格為20至40歲年輕人。柯文哲接續郝市長規劃，但入住資格不再青年限定，未來他若當選市長，會保留更高比例戶數給40歲以下年輕人入住。

▼台北市長候選人電視辯論會。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）



黃珊珊回答時則強調，她保證擔任市長後，北市興建社宅數目還會保持全國第一。她更進一步指出，自己會用更多方式幫年輕人圓夢：第一、公地民辦BOT案；第二、鼓勵旅館轉型社宅；第三、以TOD與EOD、都更獎勵等，取回社宅，每年這樣可增加1600戶；第四、以開發許可方式鼓勵民間興建，租金要求民間比照社宅；第五、鼓勵長者入住社宅，或第二點提到的旅館型態社宅，把自家公寓拿出來給專業團隊包租代管；第六、擴大包租代管誘因。

「北市寸土寸金，不能只靠政府興建社宅。」黃珊珊說，談到居住正義，蔣萬安當立委六年，沒真正為高房價提出質詢，立法院表決實價登錄2.0時，也沒有投票紀錄；而陳時中說未來四年要與中央興建1萬多戶社宅，但中央至今只有兩案在去年開工，且僅460戶，其餘沒開地方說明會或因社區抗議就停擺。

最後，陳時中回答時表示，這題是個難題，2位對手都沒有提出答案，大家都是在畫餅、講講而已，「但我對這議題是重視的，我們應該傾全力做到我們應該做的事情」。他也不忘酸蔣萬安，「蔣委員也畫了很多餅，台北築夢、矽谷經驗，不知道蔣萬安的矽谷經驗是什麼？在那邊有蓋社宅嗎？還是有新創公司非常成功？有機會要跟蔣萬安委員討教」。

陳時中接著說，今年8月他召開記者會說明居住正義政策，他的目標很明確，4年任內除了直接興建，也會積極擴充包租代管戶數，讓台北市的社宅總量達到6%、總共5.7萬戶超過國際標準，他明確宣示目標，上任後也會積極做相關事務。

陳時中說，柯市長任內建了5000多戶已經完工，現在正在興建的有8000多戶，會跟中央協調公有地釋出，讓公有地效率運用更高。年輕人在台北居大不易，租金要幫忙，整體策略上，社宅租金要降10%、中央的租金補貼增加1500元。

陳時中也在回答中夾帶問題反問，黃珊珊上任副市長3年，只決標了121戶，又怎麼達成剛剛說的相關目標？而蔣萬安也畫了很多餅，「台北築夢、矽谷經驗，不知道蔣萬安的矽谷經驗是什麼？在那邊有蓋社宅嗎？還是有新創公司非常成功？有機會要跟蔣萬安委員討教」。陳時中說，蔣萬安在7年立委任內，對於社會住宅沒有講過一句話、沒有質詢過半次，相信這樣不好。