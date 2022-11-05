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社會 社會焦點 保障人權

驚悚畫面曝！逆子輪椅推母屍逛大街　丟公園溜滑梯後人間蒸發　

記者游瓊華／台中報導

台中市西區去年發生一起兒子將母親屍體丟棄在公園的驚悚案件，55歲李姓男子深夜利用輪椅載著已死亡的85歲母親，從租屋處徒步走了大約1公里到一處兒童公園，還將母親遺體丟棄在溜滑梯，事隔近9小時至隔天清晨才被路人發現。李男棄屍過程都被監視器拍下。隨後李男人間蒸發一年多，遭通緝近日遭逮，檢方調查後依遺棄屍體罪嫌起訴李男。

▲驚悚畫面曝！逆子輪椅推母屍逛大街，丟公園溜滑梯後人間蒸發　。（圖／資料畫面）

▲驚悚畫面曝！逆子輪椅推母屍逛大街，丟公園溜滑梯後人間蒸發，逃了一年多日前落網。（圖／資料畫面）

李男當時先用輪椅推著母親沿著大忠南街往兒童公園前進，之後便將屍體棄置在溜滑梯平台上，之後推著空輪椅離開，李男推輪椅過程，途中還有其他民眾開車、騎腳踏車經過，都沒人發現他推的其實是一具屍體。

去年案發後，警方傳喚李男到案說明為何深夜推母親到公園？李先說是要推媽媽到公園散步，後來又改口，因為在家裡發現媽媽死亡，緊張得不知如何處理，才將媽媽推到公園丟棄。李男到派出所說明案情後即告失聯，不但檢方相驗時沒有到場，也沒有到庭應訊，檢方隨後發出拘票，警方到李男租屋處發現人去樓空，李的手機已交給他人，連房東也不知李去向，警方每天上門找人，直到拘票到期，仍未發現蹤影，發布通緝，直到日前落網，檢方偵結依遺棄屍體罪嫌起訴李男。

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