情侶酒醉投宿摩鐵　女聽「喀擦聲」驚醒...服務生掀被拍胸部！

▲汽車旅館服務生涉嫌潛入房間內，偷拍酒醉投宿的女客人睡覺。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1對情侶因為酒後無法開車，找間旅館開房休息，隔天男朋友先醒來外出牽車，女朋友留在放內繼續睡覺，卻突然察覺有相機拍照的「喀擦聲」，睜眼驚見陌生男子站在床邊，等回過神來，氣得打內線請櫃台幫忙報警，沒想到接電話的余姓服務生就是偷拍狼，余男坦承拍到被害人胸部，台北地檢署2日依妨害秘密等罪起訴。

據了解，這對情侶是在8月間某天晚上，因為在宴席上喝多了酒，他們決定找代駕，先幫忙把車子開到中山區附近停好，2人再步行就近投宿汽車旅館，等到隔天，男朋友因酒醒得比較快，先起床去把車子開回汽車旅館，準備等女友醒來一起退房。

這對情侶的行動，都被余姓櫃檯服務生看在眼裡，趁著男朋友外出時，偷偷闖入房間，熟睡中的被害人突然感覺身上的被子遭人掀開，接著又聽到相機拍照聲，驚醒就看到余男拿著手機站在床邊，被害人怒斥：「你是誰？」同時搶下余男手機。

余男被抓包後，落荒逃回櫃台，隨即接到內線電話，正是被偷拍的被害人要求協助報警，余男向上門的警察坦承，手機裡有張晃動模糊的照片，就是偷拍被害人的胸部照，但他否認掀開被害人的被子，檢察官調查後，依侵入住居、妨害秘密等罪將余男起訴。