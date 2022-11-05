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大陸 大陸焦點 特派現場

西門子、美國通用電氣等外企參加進博會　看好中國發展加碼投資

▲第五屆進博會的各項佈展工作都已經完成。（圖／記者趙禕攝）

▲第五屆進博會現場。（圖／記者趙禕攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

第五屆中國國際進口博覽會4日晚在上海開幕，145個國家地區和國際組織參展。美國通用電氣（GE）全球副總裁向偉明指出，持續看好中國市場，將繼續加碼佈局與投資。

據《澎湃新聞》報導，今年是美國通用電氣第五次參加進博會。向偉明表示，今年集中展示可持續發動機先進技術驗證項目等前沿科技和創新成果，希望借助進博會的「溢出效應」繼續深耕中國市場，加速技術創新成果引入和落地。

「中國作為全球第一大能源市場，第二大航空和醫療市場，對於GE來說非常重要。」向偉明表示，無論是現在的美國通用電氣，還是未來戰略業務重組後的三家全球上市公司，都持續看好中國市場，將繼續加碼對中國市場的佈局與投資。

今年是中德建交50週年，德國總理蕭茲4日開啟訪華行程，釋放兩國關係向好的訊號。德國西門子亦參加進博會，全球執行副總裁、中國區CEO肖松表示，中國擁有完整的產業體系、超大規模的市場、多元化的人才儲備以及豐富的前沿技術應用場景，為跨國企業在華發展奠定了良好的基礎。

今年6月，西門子全球首座原生數字化工廠在南京正式投運。肖松指出，「我們從零開始，完全借助西門子自身的『數字孿生』技術，讓新工廠從無到有、由虛到實。」

▲▼ 上海進博會。（圖／視覺中國）

▲進博會是大陸規模最大、只展出進口商品的展銷博覽會。（圖／視覺中國）

德國工業巨頭蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）今年首次以集團形式參加進博會，並將在全球範圍內，首次集中展出貫穿「碳中和」價值鏈的創新技術和應用案例。

蒂森克虜伯大中華區首席執行官高岩表示，中國擁有完整高效的產業鏈，並不斷優化營商環境和知識產權保護，這是吸引外企在華加大研發力度的關鍵因素。近年來，該公司不斷加大在華投資，中國已經是蒂森克虜伯除德國本土以外，最重要的戰略市場之一。

對於大陸逆全球化和「脫鈎斷鏈」的市場擔憂，大陸國家習近平在開幕式致辭強調，要擴大開放，讓中國大市場成為世界大機遇。

據悉，進博會是中國大陸規模最大、只展出進口商品的展銷博覽會，這場展會將從11月5日展出到11月10日。今年有20家來自台灣的企業參展，展品品類包括多種品項，展位遍及會場國家會展中心的全部八個展館。

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