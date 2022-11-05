目睹男友意淫閨蜜「褲襠狂抖」　她躲一天崩潰喊噁

▲男友拿閨蜜的內衣DIY。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫pexels）



記者崔子柔／綜合報導

一名女大生和男友、閨蜜，還有幾個好朋友一起在校外合租透天，她有天因身體不適提早回家，沒想到撞見男友拿著閨蜜的內褲DIY，讓她崩潰到社團辦公室躲了一天，也不敢告訴任何人。

原PO昨（4）日在Dcard發文表示，她當天回家後，從玻璃門反射看見男友正在廁所，而且樣子鬼鬼祟祟的，結果竟然是拿著一套花邊蕾絲的內衣褲，「我一眼就認出那是我閨蜜的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，他看著男友先是聞了一下內褲，左手拿起內衣狂搓，右手把內褲放進他的褲襠裡抖動，之後再若無其事地把內衣褲放回原位就走回房間，「我完全沒辦法相信所看到的這一切，平常對我那麼溫柔體貼的他，每天對我說只愛我一個人的他，卻做出如此傷人的事...」。

原PO當下不知道如何面對，就獨自回到學校，在社團辦公室裡待到天亮，「這中間同學還有男友一直打電話來，我都不敢接，我也不敢告訴其他人還有閨密這件事」。

文章曝光後，網友紛紛留言建議，「跟閨密講、跟男友分手阿，這種事情還需要問」、「一定要告知妳閨蜜畢竟是貼身衣物，分不分看你自己」、「感覺這個男的會狡辯說他以為內褲是你的耶」、「我覺得你可以找個理由跟男友分手，閨蜜的內衣內褲如果是沒穿過的趕快拿來洗，可以說不小心弄到，幫你洗完再還給妳，不然其實這種情況把事實講出來很尷尬」。