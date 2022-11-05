中山大學校友總會金門埋酒！象徵藏藏久久　相約5年後挖酒共飲

記者林名揚、陳韻如／金門報導

國立中山大學校友總會一行30餘人相約遊金門，並於4日下午在在后湖的中山大學校友許然博家後院田邊，埋下2罈5公升金門高粱酒，另相約5年後再聚金門挖酒共飲，展現他們的好情誼。

▲中山大學校友總會金門埋酒，相約5年後重返金門挖酒共飲 。（圖／記者林名揚翻攝）



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據了解，台灣大學管理研究所「E勢泮」第2屆B班同學及眷屬共74人8月間到金門畢業旅行，也同樣在后湖村埋下2罈5公升金門高粱酒，而今中山大學也特別舉辦類似活動，金門縣副縣長李增財與金酒公司總經理楊駕人及名城電視台董事長許雪芳（中山大學校友）也到場共襄盛舉，並為由中山大學校友總會理事長黃烱輝（欣巴巴建設董事長）領隊的「藏金酒、寄幸福」活動見證。

李增財表示，，中山大學校友總會在金門埋藏金門高粱酒別具意義，而且金門高粱埋在地下可保持恆溫恆濕，越藏越香醇，歡迎他們5年後再遊金門，暢飲今天埋下的陳高。

促成這項活動的許然博表示，挖洞藏酒的活動讓遊客對金門與金酒留下深刻印象，也促成5年後再訪金門的動機；他希望能推促成為金門旅遊的特色，兼而幫金酒打廣告與促銷。

許然博表示，埋下2罈5公升金門高粱酒，代表「藏藏久久，金酒越陳越香，埋在地下越久越甘醇，就跟同學友誼長長久久一樣。」